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جام جهانی ۲۰۲۶؛

لوئیس رومو بهترین بازیکن دیدار مکزیک و کره جنوبی شد

لوئیس رومو بهترین بازیکن دیدار مکزیک و کره جنوبی شد
کد خبر : 1801308
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لوئیس رومو گلزن مکزیکی ها، بهترین بازیکن دیدار مکزیک و کره جنوبی شد.

به گزارش ایلنا، در پایان دیدار حساس تیم‌های ملی مکزیک و کره جنوبی در گروه A جام جهانی ۲۰۲۶، (لوئیس رومو) به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

رومو در پیروزی یک بر صفر مکزیک مقابل کره جنوبی عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و با حضور مؤثر در میانه میدان، نقش مهمی در کنترل جریان بازی و حفظ برتری تیمش ایفا کرد. این هافبک باتجربه با دوندگی بالا، دقت در پاس‌ها و مشارکت در فازهای دفاعی و هجومی، یکی از عوامل اصلی دومین برد متوالی مکزیک در این رقابت‌ها بود.

مکزیک با این پیروزی ۶ امتیازی شد و در صدر جدول گروه A قرار گرفت و به صعود از مرحله گروهی بسیار نزدیک شد. در سوی مقابل، کره جنوبی با ۳ امتیاز همچنان شانس صعود دارد و باید در دیدار پایانی خود برابر آفریقای جنوبی به میدان برود.

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