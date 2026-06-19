به گزارش ایلنا، پس از پایان دور دوم مسابقات گروه A جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی مکزیک با کسب دو پیروزی متوالی و ۶ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و یک گام بزرگ به سوی صعود برداشت. کره جنوبی با ۳ امتیاز در رتبه دوم ایستاده و رقابت برای کسب سهمیه مرحله حذفی همچنان ادامه دارد.

جدول گروه A

1 - مکزیک 6

2 - کره جنوبی 3

3 - جمهوری چک 1

4 - آفریقای جنوبی 1

نتایج مهم گروه A

مکزیک ۲ - ۰ آفریقای جنوبی

کره جنوبی ۲ - ۱ جمهوری چک

جمهوری چک ۱ - ۱ آفریقای جنوبی

مکزیک ۱ - ۰ کره جنوبی

وضعیت صعود

مکزیک با ۶ امتیاز صدرنشین است و شانس بسیار بالایی برای صعود دارد. کره جنوبی با ۳ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته، در حالی که جمهوری چک و آفریقای جنوبی هر کدام تنها یک امتیاز دارند و برای زنده نگه داشتن امیدهای خود به نتایج هفته پایانی چشم دوخته‌اند.

بازی‌های پایانی گروه A

جمهوری چک – مکزیک

آفریقای جنوبی – کره جنوبی

این دو دیدار در ۲۴ ژوئن برگزار می‌شود و تکلیف تیم‌های صعودکننده از گروه A را مشخص خواهد کرد.

تیتر روز: مکزیک با اقتدار صدرنشین شد؛ نبرد کره جنوبی، چک و آفریقای جنوبی برای آخرین بلیت صعود.

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