جام جهانی ۲۰۲۶؛
جدول گروه B پس از پایان هفته دوم؛ مکزیک صعود کرد؛ گروه اول جام جهانی ۲۰۲۶ داغتر از همیشه
تیم مکزیک با پیروزی مقابل کره جنوبی به مرحله بعد صعود کرد.
به گزارش ایلنا، پس از پایان دور دوم مسابقات گروه A جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی مکزیک با کسب دو پیروزی متوالی و ۶ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و یک گام بزرگ به سوی صعود برداشت. کره جنوبی با ۳ امتیاز در رتبه دوم ایستاده و رقابت برای کسب سهمیه مرحله حذفی همچنان ادامه دارد.
جدول گروه A
1 - مکزیک 6
2 - کره جنوبی 3
3 - جمهوری چک 1
4 - آفریقای جنوبی 1
نتایج مهم گروه A
مکزیک ۲ - ۰ آفریقای جنوبی
کره جنوبی ۲ - ۱ جمهوری چک
جمهوری چک ۱ - ۱ آفریقای جنوبی
مکزیک ۱ - ۰ کره جنوبی
وضعیت صعود
مکزیک با ۶ امتیاز صدرنشین است و شانس بسیار بالایی برای صعود دارد. کره جنوبی با ۳ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفته، در حالی که جمهوری چک و آفریقای جنوبی هر کدام تنها یک امتیاز دارند و برای زنده نگه داشتن امیدهای خود به نتایج هفته پایانی چشم دوختهاند.
بازیهای پایانی گروه A
جمهوری چک – مکزیک
آفریقای جنوبی – کره جنوبی
این دو دیدار در ۲۴ ژوئن برگزار میشود و تکلیف تیمهای صعودکننده از گروه A را مشخص خواهد کرد.
تیتر روز: مکزیک با اقتدار صدرنشین شد؛ نبرد کره جنوبی، چک و آفریقای جنوبی برای آخرین بلیت صعود.