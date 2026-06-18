تمدید قرارداد کیوو با اینتر تا ۲۰۲۸
باشگاه اینترمیلان قرارداد کریستین کیوو، سرمربی موفق خود را تا سال ۲۰۲۸ تمدید کرد.
به گزارش ایلنا، مدیران باشگاه اینتر پس از برگزاری جلسات نهایی در مقر باشگاه، قرارداد جدیدی را با سرمربی رومانیایی خود به امضا رساندند تا همکاری دو طرف برای سه فصل دیگر ادامه پیدا کند.
این تمدید قرارداد در شرایطی صورت گرفت که کیوو در نخستین فصل حضور خود روی نیمکت اینتر عملکردی فراتر از انتظار داشت و موفق شد یکی از موفقترین فصلهای سالهای اخیر این باشگاه را رقم بزند.
اینتر تحت هدایت مدافع افسانهای خود، عنوان قهرمانی سریآ را برای بیستویکمین بار به دست آورد و در ادامه با فتح جام حذفی ایتالیا، دبل داخلی ارزشمندی را نیز ثبت کرد.
کیوو که در دوران حرفهای یکی از اعضای تیم تاریخی اینتر در فصل سهگانه سال ۲۰۱۰ بود، حالا در قامت سرمربی نیز توانسته جایگاه ویژهای میان هواداران این باشگاه پیدا کند.
بر اساس گزارش رسانههای ایتالیایی، قرارداد جدید کیوو با افزایش قابل توجه دستمزد همراه بوده است؛ اقدامی که نشاندهنده رضایت کامل مدیران اینتر از عملکرد او و اعتماد به برنامههای بلندمدت این مربی برای ادامه موفقیتهای نراتزوری است.