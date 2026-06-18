بروس: شخصیت تیمم را نشان دادیم؛ این یک امتیاز ارزشمند بود

به گزارش خبرورزشی، آفریقای جنوبی که در نیمه نخست با گل زودهنگام جمهوری چک عقب افتاده بود، در دقایق پایانی بازی روی یک ضربه پنالتی به گل تساوی رسید تا نخستین امتیاز خود در رقابت‌ها را کسب کند.

هوگو بروس، سرمربی آفریقای جنوبی، در نشست خبری پس از مسابقه گفت: «از شخصیت و روحیه بازیکنانم بسیار راضی هستم. بعد از دریافت گل، آرامش خود را حفظ کردیم و تا آخرین لحظه برای بازگشت به بازی جنگیدیم. فکر می‌کنم این نتیجه پاداش تلاش و باور بازیکنان بود.»

وی ادامه داد: «در بخش‌هایی از مسابقه کنترل بازی را در اختیار جمهوری چک قرار دادیم، اما هرگز سازماندهی خود را از دست ندادیم. در نیمه دوم بهتر شدیم و توانستیم فشار بیشتری روی حریف ایجاد کنیم. به همین دلیل معتقدم این تساوی کاملاً شایسته بود.»

سرمربی آفریقای جنوبی درباره شرایط تیمش در گروه A نیز اظهار داشت: «هنوز همه چیز ممکن است. این یک امتیاز مهم بود که ما را در رقابت نگه داشت. اکنون تمام تمرکز ما روی دیدار بعدی مقابل کره جنوبی است و برای کسب سه امتیاز وارد زمین خواهیم شد.»

بروس در پایان تأکید کرد: «بازیکنان باید به توانایی‌های خود ایمان داشته باشند. امروز نشان دادیم که می‌توانیم برابر تیم‌های قدرتمند رقابت کنیم و اگر همین ذهنیت را حفظ کنیم، شانس خوبی برای ادامه مسیر خواهیم داشت.»

آفریقای جنوبی با این تساوی نخستین امتیاز خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ به دست آورد و امیدهایش برای صعود از مرحله گروهی را زنده نگه داشت.

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