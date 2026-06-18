به گزارش ایلنا، تیم ملی جمهوری چک که با گل زودهنگام «میخال سادیلک» از حریف آفریقایی خود پیش افتاده بود، در دقیقه ۸۳ روی یک ضربه پنالتی گل تساوی را دریافت کرد تا دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دهند.

«میروسلاو کوبه‌ک» سرمربی جمهوری چک پس از پایان مسابقه اظهار داشت که تیمش شروع بسیار خوبی داشت و کنترل بازی را در اختیار گرفته بود، اما عقب‌نشینی پس از گل نخست باعث شد آفریقای جنوبی فرصت بیشتری برای بازگشت به مسابقه پیدا کند. او همچنین تأکید کرد که بازیکنانش برای حفظ برتری تلاش کردند، اما یک اتفاق در محوطه جریمه و اعلام پنالتی، نتیجه را تغییر داد.

کوبه‌ک با اشاره به شرایط جدول گروه A افزود: «این نتیجه کار ما را دشوارتر کرده است، اما هنوز همه چیز در اختیار خودمان است. باید در دیدار پایانی برابر مکزیک بهترین عملکردمان را ارائه دهیم و برای کسب پیروزی بجنگیم.»

جمهوری چک و آفریقای جنوبی پس از این تساوی هر دو یک امتیازی شدند و برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود خود، در هفته پایانی مرحله گروهی به دنبال کسب نتیجه مطلوب خواهند بود.

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