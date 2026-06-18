لادیسلاو کرِیچی بهترین بازیکن دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی شد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال جمهوری چک امشب (پنجشنبه) در نخستین مسابقه از دور دوم دیدارهای گروه A جام جهانی 2026 مقابل آفریقای جنوبی صف‌آرایی کرد که این بازی به تساوی یک - یک انجامید.

در پایان این دیدار بر اساس تصمیم کمیته فنی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، لادیسلاو کرِیچی به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

کاپیتان جمهوری چک عملکرد مثبتی در خط دفاعی تیمش داشت و در ضربات ایستگاهی نیز روی دروازه آفریقای جنوبی خطرساز بود.

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