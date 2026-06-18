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جام جهانی ۲۰۲۶؛

لادیسلاو کرِیچی بهترین بازیکن دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی شد

لادیسلاو کرِیچی بهترین بازیکن دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی شد
کد خبر : 1801242
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مدافع جمهوری چک جایزه بهترین بازیکن دیدار با آفریقای جنوبی را به دست آورد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال جمهوری چک امشب (پنجشنبه) در نخستین مسابقه از دور دوم دیدارهای گروه A جام جهانی 2026 مقابل آفریقای جنوبی صف‌آرایی کرد که این بازی به تساوی یک - یک انجامید.

در پایان این دیدار بر اساس تصمیم کمیته فنی فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، لادیسلاو کرِیچی به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

کاپیتان جمهوری چک عملکرد مثبتی در خط دفاعی تیمش داشت و در ضربات ایستگاهی نیز روی دروازه آفریقای جنوبی خطرساز بود.

 

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