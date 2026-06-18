به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین با برنامه‌ای کاملاً مشخص گام به مسابقات گذاشته است. بازی افتتاحیه آلبی‌سلسته شور و هیجان وصف‌ناپذیری را در دل هواداران قهرمان سه دوره جهان ایجاد کرد؛ جایی که لیونل مسی ستاره بی‌چون‌وچرای یک شب فراموش‌نشدنی بود. فراتر از درخشش فوق‌العاده شماره ۱۰، یک نقشه بسیار ملموس و کلیدی وجود دارد که به شناخت بهتر تیم جدید لیونل اسکالونی کمک می‌کند؛ تیمی که هدفش تکرار عنوان قهرمانی جهان است.

پشت پرده یک تصمیم جنجالی؛ خروج از اروپا برای پادشاهی در آمریکا

رودریگو دیپائول موتور محرک آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بود. تعصب خالص و جنگندگی بی‌امان او در خط میانی، به تیم کمک کرد تا به رویای ستاره سوم خود دست یابد؛ بازیکنی که هم در داخل و هم در خارج از زمین یک رهبر واقعی است.

دیپائول پس از جام جهانی قبلی تصمیم گرفت دو سال دیگر در اتلتیکو مادرید بماند. با پایان یافتن فصل ۲۵-۲۰۲۴، این هافبک آرژانتینی تصمیم گرفت اروپا را ترک کند تا برای اینتر میامی بازی کند. این تصمیم سوالات بسیار زیادی را برانگیخت، چرا که بازی در ایالات متحده به معنای به چالش کشیدن توانایی‌ها در لیگی با سطح رقابت پایین‌تر بود.

اما این تصمیم، برعکس آنچه به نظر می‌رسد، اصلاً سرسری گرفته نشد. همه این‌ها بخشی از یک تمرکز ویژه و هدفمند بود: جام جهانی ۲۰۲۶. این هافبک به وضوح از بازی برای تیم ملی لذت می‌برد و هر زمان که پیراهن آلبی‌سلسته را بر تن کرده، سطح بسیار بالاتری از بازی خود را به نمایش گذاشته است. او در دیدار افتتاحیه مقابل الجزایر، سریع‌تر، هوشیارتر و بسیار فعال‌تر در فاز تهاجمی ظاهر شد؛ و این دقیقاً همان چیزی است که او در لیگی مانند لیگ آمریکا توسعه می‌دهد.

اینتر میامی در سال‌های اخیر بر فوتبال آمریکا مسلط بوده و تحت رهبری مسی همه جام‌ها را درو کرده است. باشگاه دیوید بکام موفق شده در طول ماه‌های گذشته بازیکنان تراز اول جهان را به خدمت بگیرد. فوتبال آمریکای شمالی به شدت به نفع بازیکنان نخبه و زبده است و زمان‌بندی‌ها در آنجا کاملاً متفاوت ارزیابی می‌شود؛ چرا که فشار روی آمادگی بدنی در این لیگ به مراتب کمتر است.

همین مسئله دلیل اصلی است که بازیکنانی مانند دیپائول و مسی توانسته‌اند با چنین آمادگی فوق‌العاده‌ای به بزرگترین تورنمنت جهان برسند. در دقیقه ۷۰ دیدار افتتاحیه، بازیکن سابق اتلتیکو مادرید در حال رهبری پرس تیمی در یک‌سوم تهاجمی حریف بود؛ یک شاهکار واقعی و باورنکردنی برای بازیکنی در سن و سال او. «پلن میامی» مسئول اصلی این آمادگی خیره‌کننده است و این نقشه بدون شک یکی از کلیدهای اصلی تیم جدید آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی و کسب دو جام متوالی خواهد بود.

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