جمهوری چک 1 - 1 آفریقای جنوبی؛ هیچ کدام برد را دوست نداشتند

به گزارش ایلنا، دور دوم رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2026 از ساعت 19:30 امروز (پنجشنبه - به وقت تهران) با دیدار تیم‌های ملی فوتبال جمهوری چک و آفریقای جنوبی از گروه A در ورزشگاه «مرسدس بنز» آتلانتا آغاز شد که این دیدار با تساوی یک - یک به پایان رسید.

در جدال دو تیم بازنده دیدارهای نخست، جمهوری چک بازی را هجومی‌تر آغاز کرد و خیلی زود در دقیقه 6 روی یک حرکت تیمی توسط میشل سادیلک به گل نخست دست یافت. پس از این گل، بازیکنان جمهوری چک عقب نشستند و آفریقای جنوبی مالکیت بیشتری بر بازی پیدا کرد، اما در خلق موقعیت‌های خطرناک و گلزنی ناکام بود تا نیمه نخست با برتری جمهوری چک به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز جمهوری چک همانند شروع نیمه نخست ابتکار عمل را در دست گرفت و در دقایق ابتدایی چند موقعیت نصفه و نیمه روی دروازه آفریقای جنوبی ایجاد کرد، اما موفق به زدن گل دوم نشد. با فروکش کردن حملات جمهوری چک، آفریقای جنوبی که قصد نداشت دومین شکست خود را تجربه کند، برای به ثمر رساندن گل تساوی تلاش کرد، اما همچنان در خلق موقعیت‌های گلزنی ناکام بود.

سرانجام در دقیقه 81 ، ضربه ماسائکو از پشت محوطه جریمه به دست بازیکن جمهوری چک برخورد کرد تا داور نقطه پنالتی را نشان دهد. این پنالتی را تبوهو موکوئنا در دقیقه 83 به گل تبدیل کرد تا جدال دو تیم با تساوی به پایان برسد.

تری پسنو، داور زن آمریکایی، قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و به تبوهو موکوئنا و تالنته امباتا از آفریقای جنوبی و ولادیسلاو کرچی از جمهوری چک کارت زرد نشان داد.

فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) برای دومین بار در تاریخ جام جهانی مردان از یک تیم داوری کاملاً زن استفاده کرد. پیش از این، در جام جهانی 2022 قطر دیدار آلمان و کاستاریکا با قضاوت یک تیم داوری زن برگزار شده بود. با این حال، دیدار جمهوری چک و آفریقای جنوبی نخستین مسابقه جام جهانی مردان است که توسط یک تیم داوری کاملاً زن از ایالات متحده قضاوت می‌شود.

در دیگر دیدار این گروه تیم‌های مکزیک و کره‌جنوبی از ساعت 04:30 فردا(جمعه) در جدال صدرنشینی گروه، در ورزشگاه آکرون گوادالاخارا به مصاف هم خواهند رفت.

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