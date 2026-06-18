به گزارش ایلنا، این دیدار بامداد یکشنبه برگزار می‌شود؛ جایی که تونس پس از شکست سنگین ۵ بر یک مقابل سوئد به دنبال جبران خواهد بود و ژاپن نیز با روحیه‌ای بالا پس از تساوی ۲-۲ برابر هلند به میدان می‌آید.

به همین مناسبت، بازیکنان دو تیم با وصله ویژه‌ای روی پیراهن‌های خود وارد زمین خواهند شد؛ نشانی که به مناسبت هزارمین مسابقه تاریخ جام جهانی طراحی شده است.

کوواکس داور مسابقه تاریخی

فیفا قضاوت این مسابقه ویژه را به ایستوان کوواکس، داور سرشناس رومانیایی، سپرده است. داوری که در سال‌های اخیر به یکی از چهره‌های مطرح فوتبال اروپا تبدیل شده و سابقه قضاوت مهم‌ترین دیدارهای باشگاهی قاره را در کارنامه دارد.

پیرلوئیجی کولینا، رئیس کمیته داوران فیفا، اعلام کرده کوواکس نیز همانند دو تیم با لباس و نشان ویژه این مسابقه تاریخی وارد زمین خواهد شد.

داوری که فینال‌های اروپا را فتح کرد

کوواکس ۴۱ ساله طی سال‌های اخیر سه فینال مهم فوتبال باشگاهی اروپا را سوت زده است؛ از فینال لیگ کنفرانس اروپا میان رم و فاینورد گرفته تا فینال لیگ اروپا و همچنین فینال لیگ قهرمانان اروپا.

همین سابقه باعث شده فیفا مسئولیت قضاوت یکی از نمادین‌ترین مسابقات تاریخ جام جهانی را به او بسپارد.

نخستین تجربه با تونس و ژاپن

نکته جالب اینکه این نخستین بار است که کوواکس قضاوت دیداری با حضور تونس یا ژاپن را در سطح ملی بر عهده می‌گیرد.

در این مسابقه، میهای ماریکا و فرنتس تونیوگی از رومانی به عنوان کمک‌داور حضور خواهند داشت و خوان کالدِرون از کاستاریکا نیز داور چهارم خواهد بود.

یک عدد تاریخی در بزرگ‌ترین تورنمنت جهان

از نخستین مسابقه جام جهانی در سال ۱۹۳۰ تاکنون، صدها تیم و هزاران بازیکن در بزرگ‌ترین رویداد فوتبالی جهان به میدان رفته‌اند. حالا دیدار تونس و ژاپن در جام جهانی ۲۰۲۶، به عنوان هزارمین بازی تاریخ این رقابت‌ها، جایگاه ویژه‌ای در کتاب تاریخ فیفا پیدا خواهد کرد.

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