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تکرار تاریخ بعد از ۱۶ سال

شباهت‌های باورنکردنی جام جهانی ۲۰۱۰ و ۲۰۲۶

شباهت‌های باورنکردنی جام جهانی ۲۰۱۰ و ۲۰۲۶
کد خبر : 1801178
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شروع جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور مکزیک در دیدار افتتاحیه، آمدن اسپانیا در قامت قهرمان اروپا و حضور مورینیو در رئال مادرید، تقارن و شباهت‌های شگفت‌انگیزی را با تورنمنت ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی رقم زده است.

به گزارش ایلنا، با پیشروی جام جهانی ۲۰۲۶، بسیاری از هواداران متوجه مجموعه‌ای از رویدادهای عجیب شده‌اند که به طرز شگفت‌انگیزی یادآور اتفاقات جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی است. اگرچه ۱۶ سال بین این دو تورنمنت فاصله وجود دارد، اما هر دو نسخه جزئیات مشترک زیادی در خصوص تیم‌های ملی، مربیان، باشگاه‌ها و حتی موسیقی رسمی مسابقات دارند.

شباهت‌های باورنکردنی جام جهانی ۲۰۱۰ و ۲۰۲۶

همه چیز از ۱۱ ژوئن آغاز شد

یکی از ملموس‌ترین شباهت‌ها این است که هر دو جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی و جام جهانی ۲۰۲۶ در تاریخ ۱۱ ژوئن آغاز شدند. تورنمنت ۲۰۱۰ در تاریخ ۱۱ ژوئن با بازی بین مکزیک و آفریقای جنوبی در ژوهانسبورگ کلید خورد و نسخه ۲۰۲۶ نیز دقیقاً در همین تاریخ یعنی ۱۱ ژوئن افتتاح شد.

شباهت‌های باورنکردنی جام جهانی ۲۰۱۰ و ۲۰۲۶

اسپانیا در قامت قهرمان اروپا و حضور در گروه H

تیم ملی اسپانیا نیز شباهت‌های متعددی را بین این دو جام جهانی نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۰، اسپانیا پس از قهرمانی در یورو ۲۰۰۸ به عنوان مدافع عنوان قهرمانی اروپا وارد تورنمنت شد و در گروه H قرار گرفت. در سال ۲۰۲۶ نیز لاروخا بار دیگر پس از فتح یورو ۲۰۲۴ به عنوان قهرمان اروپا از راه رسیده و باز هم در گروه H جای گرفته است. برای بسیاری از هواداران اسپانیایی، این جزئیات بسیار جالب توجه است؛ به خصوص با در نظر گرفتن اینکه جام جهانی ۲۰۱۰ با بالا بردن تنها جام قهرمانی تاریخ اسپانیا به پایان رسید.

بازگشت شکیرا به صحنه اصلی

حتی موسیقی مسابقات نیز شباهت‌های خود را دارد. در آفریقای جنوبی ۲۰۱۰، شکیرا با آهنگ "Waka Waka (This Time for Africa)" که به طور گسترده به عنوان یکی از بارزترین ترانه‌های تاریخ جام جهانی شناخته می‌شود، یک دوران را تعریف کرد. در سال ۲۰۲۶ نیز این سوپراستار کلمبیایی بار دیگر نقش برجسته‌ای در رویدادهای مرتبط با جام جهانی ایفا کرده است تا یک ارتباط غیرمنتظره دیگر بین این دو تورنمنت تقویت شود.

فقط یک تصادف ساده؟

بدون شک تاریخ عیناً تکرار نمی‌شود. با این حال، این شباهت‌های موازی جام جهانی ۲۰۲۶ را به نسخه‌ای تبدیل کرده است که برای بسیاری، بیش از پیش به آن سفر فراموش‌نشدنی شبیه می‌شود؛ سفری که در آفریقای جنوبی با بالای سر رفتن جام توسط اسپانیایی‌ها خاتمه یافت.

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