التماس توماس توخل به فیفا
عصبانیت شدید سرمربی انگلیس پس از خراب شدن شب رویایی
توماس توخل با وجود شروع طوفانی و پیروزی ۴ بر ۲ تیم ملی انگلیس مقابل کرواسی در جام جهانی ۲۰۲۶، به شدت از پروتکلهای پیش از بازی فیفا شاکی و خواستار تغییر این مراسم شد.
به گزارش ایلنا، توماس توخل از فیفا التماس کرده است تا تغییراتی فوری در هماهنگیهای پیش از بازی ایجاد کند؛ چرا که به ادعای او، «یک لحظه بسیار خاص» توسط هجوم عکاسان خراب شده است. سرمربی تیم ملی انگلیس چهارشنبه شب در تگزاس اولین بازی خود در جام جهانی را تجربه کرد، اما قبل از اینکه حتی ضربهای به توپ زده شود، به دلیل اینکه در زمان پخش سرود ملی خود را در محاصره تیمهای رسانهای دید، به شدت خشمگین شد.
توخل که سرود ملی انگلیس را همخوانی نکرد و در سکوت ایستاده بود، از اینکه نمیتوانست بازیکنانش را در زمان صفآرایی ببیند، بسیار عصبانی بود. تصاویر منتشر شده از ورزشگاه AT&T نشان میداد که این مرد آلمانی از نزدیکی بیش از حد لنز دوربینها که به نظر او مانع دیدش از تیم در شروع کارش در عرصه جهانی شده بود، به وضوح کلافه و ناامید به نظر میرسید.
«من منتظر این لحظه بودم»؛ گلایههای تند توخل از لنزهای مزاحم
توخل پس از پیروزی جذاب ۴ بر ۲، در ارزیابی خود از این موقعیت هیچ خویشتنداری به خرج نداد. او به خبرنگاران گفت: «باید چیزی به شما بگویم؛ من از فیفا التماس میکنم که موقعیت استقرار عکاسان را در زمان پخش سرود ملی تغییر دهد، زیرا من نتوانستم تیمم را در زمان سرود ملی ببینم.» این سرمربی به وضوح اهمیت این رویداد را حس کرده بود و از این عدم دید رنج میبرد.
او در ادامه افزود: «من منتظر این لحظه بودم. امروز یک لحظه بسیار بسیار خاص بود و من در مقابل دیواری از ۵۰ عکاس، در فاصله نیممتری ایستاده بودم و نتوانستم حتی یک بازیکن را ببینم. این موضوع تجربه من را کمی خراب کرد. این یک لحظه بسیار احساسی است. وقتی جوان بودم و مربیگری را شروع کردم، رویای چنین موقعیتی هم برایم خیلی بزرگ بود.»
تنش در خط طولی با جردن پیکفورد
درام این مسابقه تنها به مراسم پیش از بازی محدود نشد، چرا که توخل در نیمه اول نیز درگیر یک بحث تند با جردن پیکفورد شد. علیرغم اینکه هری کین در همان ابتدا انگلیس را پیش انداخت، سرمربی از نحوه توزیع توپ و بازیسازی دروازهبان اورتون از عقب زمین راضی نبود.
میکروفونهای کنار زمین صدای توخل را ضبط کردند که با فریاد دستوراتی را به دروازهبان خود میداد و از او میخواست که توپ را به مدافع راست پاس دهد، نه اینکه وقتی تعادل ندارد، پاسهای اجباری ارسال کند. وقتی به نظر رسید پیکفورد پاسخی به نیمکت میدهد، توخل ظاهرا که با یک دستور صریح و تند به این گفتگو پایان داد: «تو میدانی چه کاری باید انجام دهی، همان کاری را که بهت گفتم انجام بده!»
درخشش کین و بلینگام؛ پیروزی سهشیرها پس از نیمه اول نفسگیر
با وجود دبل هری کین در نیمه اول، دو تیم با تساوی ۲-۲ به رختکن رفتند. با این حال، انگلیس پس از صحبتهای توخل در بین دو نیمه، دنده عوض کرد و با گلهای نیمه دوم جود بلینگام و مارکوس رشفورد، موفق شد ۳ امتیاز این بازی در گروه L را از آن خود کند.
سه شیرها اکنون در صدر گروه خود قرار دارند و به دنبال این خواهند بود که در بازی روز سهشنبه مقابل غنا در ورزشگاه ژیلت، این روند مثبت را ادامه دهند. با این حال، تمرکز اصلی همچنان روی استانداردهای بالای توخل است؛ مربی که به وضوح خواهان کمالگرایی هم در داخل زمین و هم از سوی برگزارکنندگان در سکوها است.