دامفریس: رئال مادرید؟ تمام تمرکزم روی قهرمانی در جام جهانی است

به گزارش ایلنا، مدافع راست تیم ملی هلند که یکی از مهره‌های کلیدی نارنجی‌پوشان محسوب می‌شود، تنها چند مرحله اداری و انجام معاینات پزشکی را تا نهایی شدن انتقال خود به رئال مادرید پیش رو دارد؛ انتقالی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین جابه‌جایی‌های تابستان فوتبال اروپا باشد.

با این حال، دامفریس ترجیح می‌دهد فعلاً درباره آینده باشگاهی خود صحبت نکند و تمام توجهش را روی جام جهانی معطوف کرده است.

او در واکنش به تبریک هم‌تیمی‌ها و اعضای کادر فنی هلند گفت: «نمی‌توانم، اجازه ندارم و نمی‌خواهم درباره آن صحبت کنم. بله، همه تبریک می‌گویند، اما در حال حاضر تمام تمرکزم روی جام جهانی است.»

از بارندرخت تا آستانه برنابئو

نزدیک شدن دامفریس به رئال مادرید، ادامه مسیر فوتبالی قابل توجه اوست؛ بازیکنی که سال‌ها پیش فوتبال حرفه‌ای خود را از تیم‌های کوچک هلند آغاز کرد و حالا در آستانه حضور در یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های جهان قرار گرفته است.

بسیاری از رسانه‌های هلندی این انتقال احتمالی را یکی از مهم‌ترین اتفاقات دوران حرفه‌ای مدافع ۳۰ ساله نارنجی‌ها توصیف کرده‌اند.

رؤیایی که رایولا سال‌ها پیش دیده بود

در گزارش رسانه‌های هلندی، به نقش مینو رایولا نیز اشاره شده است؛ مدیر برنامه سرشناس فوتبال جهان که تا زمان درگذشتش مدیریت برنامه‌های دامفریس را بر عهده داشت.

رایولا سال‌ها قبل اعتقاد داشت شخصیت، جاه‌طلبی و ذهنیت حرفه‌ای دامفریس او را از بسیاری از بازیکنان هم‌نسلش متمایز می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز حضور او در بالاترین سطح فوتبال اروپا شود.

هدف بزرگ‌تر از رئال مادرید

با وجود جذابیت انتقال احتمالی به سانتیاگو برنابئو، دامفریس فعلاً هدف مهم‌تری را دنبال می‌کند؛ موفقیت همراه با تیم ملی هلند در جام جهانی.

او یکی از رهبران نسل فعلی نارنجی‌ها محسوب می‌شود و امیدوار است بتواند همان روحیه و انگیزه‌ای را که در سال‌های اخیر در تیم ملی شکل گرفته، در مسیر رقابت‌های جام جهانی حفظ کند.

دامفریس در پایان تأکید کرد: «می‌خواهم این حس خوب و انرژی مثبتی را که در تیم وجود دارد زنده نگه دارم. ما هدف بزرگی پیش رو داریم و باید تمام تمرکزمان روی آن باشد.»

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