آمار جالب از جام جهانی ۲۰۲۶
یکچهارم گلهای مسابقات پس از وقفههای آبرسانی به ثمر رسیدهاند
وقفههای آبرسانی که برای مقابله با گرمای شدید در جام جهانی ۲۰۲۶ به صورت اجباری اجرا میشوند، تنها فرصتی برای استراحت بازیکنان نیستند؛ آمارها نشان میدهد این زمانهای کوتاه به یکی از عوامل تأثیرگذار در روند مسابقات تبدیل شدهاند.
به گزارش ایلنا، فیفا در این دوره از رقابتها، با توجه به شرایط آبوهوایی برخی شهرهای میزبان، وقفههای آبرسانی را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس، در دقیقه ۲۲ هر نیمه، بازی برای حدود سه دقیقه متوقف میشود تا بازیکنان آب بنوشند و کادرهای فنی نیز فرصت ارائه نکات تاکتیکی را داشته باشند.
تأثیر مستقیم بر گلها
بررسی مسابقات هفته نخست جام جهانی نشان میدهد از مجموع ۶۲ گل به ثمر رسیده، ۱۴ گل بلافاصله پس از وقفههای آبرسانی ثبت شده است.
این آمار به معنای آن است که نزدیک به یکچهارم گلهای جام جهانی ۲۰۲۶ در دقایقی به ثمر رسیدهاند که تیمها پس از دریافت دستورات تازه از نیمکت و استراحت کوتاه به زمین بازگشتهاند.
تغییر نتیجه در ۹ مسابقه
تأثیر این وقفهها تنها به آمار گلزنی محدود نمیشود. در ۹ مورد، گلهای به ثمر رسیده پس از وقفه آبرسانی مستقیماً روی نتیجه مسابقه اثر گذاشتهاند و سرنوشت بازی را تغییر دادهاند.
یکی از نمونههای شاخص، دیدار استرالیا و ترکیه بود؛ مسابقهای که گل نخست استرالیا اندکی پس از وقفه آبرسانی به ثمر رسید و روند بازی را به سود نماینده اقیانوسیه تغییر داد.
فرصت طلایی برای مربیان
بسیاری از مربیان از این وقفهها به عنوان «تایم اوت فوتبالی» یاد میکنند؛ فرصتی که امکان اصلاح آرایش تیم، انتقال نکات فنی و حتی تغییر رویکرد تاکتیکی را در میانه نیمه فراهم میکند.
به همین دلیل، برخی کارشناسان معتقدند وقفههای آبرسانی دیگر صرفاً یک اقدام پزشکی یا رفاهی نیستند، بلکه به بخشی از نبرد تاکتیکی تیمها تبدیل شدهاند.
جام جهانی با رنگ و بوی متفاوت
افزایش تعداد تیمها به ۴۸ کشور، برگزاری مسابقات در سه کشور میزبان و استفاده از فناوریهای جدید، جام جهانی ۲۰۲۶ را به یکی از متفاوتترین دورههای تاریخ این رقابتها تبدیل کرده است.
حالا آمار گلهای ثبتشده پس از وقفههای آبرسانی نشان میدهد حتی تغییراتی که در ابتدا جزئی به نظر میرسیدند، میتوانند تأثیر مهمی بر جریان مسابقات و نتایج تیمها داشته باشند.