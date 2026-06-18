سقوط آزاد فوقستاره در افتتاحیه
سایه سنگین بحران و طلسم گلنزنی روی سر رونالدو
برخلاف درخشش دیگر ستارههای جهان در گام نخست جام جهانی ۲۰۲۶، ناکامی کریستیانو رونالدو در گلزنی برای پرتغال، طلسم او را تمدید کرد تا فشارها روی این اسطوره به اوج برسد.
به گزارش ایلنا، در حالی که لیونل مسی، کیلیان امباپه و ارلینگ هالند همگی در اولین بازیهای تیمهای ملی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ عملکردی درخشان ارائه دادند، کریستیانو رونالدو در باز کردن دروازه حریف ناکام ماند تا طلسم نگرانکننده گلنزنی او طولانیتر شود و توجه رسانهها به کاپیتان پرتغال بیش از پیش جلب گردد.
یک ناکامی دیگر؛ امتداد شبهای تاریک سیآرسون
علیرغم اینکه روبرتو مارتینز، سرمربی پرتغال، با قرار دادن رونالدو در ترکیب اصلی به او اعتماد کرد – دستاوردی که به او اجازه داد تا در کنار لیونل مسی تنها بازیکنانی باشند که در شش دوره جام جهانی حضور یافتهاند – رونالدو نتوانست این نقطه عطف تاریخی را با گلزنی جشن بگیرد و از جشن گلزنی که توسط چندین ستاره بزرگ فوتبال جهان به راه افتاده بود، جا ماند.
بدتر از همه اینکه، این مسابقه بدون گل برای CR7، طلسم گلنزنی او در تورنمنتهای بزرگ بینالمللی را به ۱۰ بازی افزایش داد. در طول این مدت، او ۳۳ شوت به سمت دروازه رقبای خود شلیک کرده که تنها ۱۱ مورد از آنها داخل چارچوب بوده است.
کمبود بازدهی هجومی رونالدو اکنون بیش از هر زمان دیگری به چشم میآید. ژائو نوس که تک گل پرتغال را در تساوی ۱-۱ مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در افتتاحیه جام جهانی به ثمر رساند، به همراه فرانسیسکو کونسیسائو با سه گل زده، برترین گلزنان پرتغال در ۱۰ بازی اخیر هستند. در تورنمنتهای بزرگ، گونسالو راموس به لطف هتتریک خود در پیروزی ۶ بر ۱ پرتغال مقابل سوئیس در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، همچنان آخرین گلزن پرکار و قاطع این تیم به شمار میرود.
آیا نشانهها از قبل واضح بودند؟
رونالدو در دیدار افتتاحیه پرتغال در این جام جهانی موفق به گلزنی نشد؛ اتفاقی که پیش از این در تمامی پنج بازی این تیم در یورو ۲۰۲۴ و همچنین در چهار بازی از پنج دیدار پایانی پرتغال در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر رخ داده بود.
آخرین گل او در یک تورنمنت بزرگ بینالمللی به بازی افتتاحیه پرتغال در قطر ۲۰۲۲ برمیگردد؛ جایی که او در دقیقه ۶۵ پیروزی ۳ بر ۲ مقابل غنا، یک ضربه پنالتی را تبدیل به گل کرد.
از آن زمان به بعد، او در جام جهانی مقابل اروگوئه، کره جنوبی، سوئیس و مراکش و همچنین در جریان یورو ۲۰۲۴ برابر جمهوری چک، ترکیه، گرجستان، اسلوونی و فرانسه در امر گلزنی ناکام بوده است.
اکنون در شرایطی که پرتغال همچنان در پی پیشروی در آمریکای شمالی است، این سوال بزرگ مطرح میشود که آیا این اسطوره تکرارنشدنی تاریخ فوتبال میتواند پیش از اینکه تورنمنت از دست برود، حس گلزنی خود را دوباره پیدا کند؟ آیا او میتواند در بازی بعدی پرتغال مقابل ازبکستان در تاریخ ۲۳ ژوئن در هیوستون تگزاس، اوضاع را به سود خود تغییر دهد؟