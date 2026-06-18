خط و نشان مهاجم نیوکاسل برای ستاره لیورپول
خاکپو در بیم و امید تقابل با ایزاک مهارنشدنی
درخشش خیرهکننده الکساندر ایزاک در پیروزی ۵ بر ۱ سوئد مقابل تونس، کودی خاکپو را در آستانه تقابل حساس هلند با همتیمیاش به شدت نگران کرده است.
به گزارش ایلنا، کودی خاکپو هشدار داده است که تیم ملی هلند باید در دیدار حیاتی روز شنبه در گروه F، به شدت مراقب همتیمیاش در لیورپول یعنی الکساندر ایزاک باشد. شاگردان رونالد کومان که در بازی اول خود در جام جهانی دو بار برتری خود را از دست دادند و به تساوی ۲-۲ مقابل ژاپن رضایت دادند، اکنون از کورس عقب افتادهاند؛ چرا که سوئد موفق شد با نتیجه سنگین ۵ بر ۱ تونس را در هم بکوبد.
ابرکامپیوتر اوپتا همچنان لاله های نارنجی را شانس اول صدرنشینی در این گروه میداند، اما این احتمال را تنها ۴۰ درصد تخمین زده است و شکست در هیوستون میتواند این امیدها را به طور کامل ناامید کند. هر نتیجهای به جز کسب ۳ امتیاز کامل، میتواند هلند را برای صعود به مرحله یکشانزدهم نهایی به دردسر بیندازد. آنها در حال حاضر تنها در ۱۰ درصد از سناریوها در مرحله گروهی حذف میشوند و در ۹۰ درصد مواقع به مرحله بعد راه مییابند.
با این حال، خاکپو به خوبی میداند که آنها باید در قبال تهدیدات ایزاک کاملاً هوشیار باشند؛ مهاجمی که در بازی اول یک گل به ثمر رساند و دو پاس گل داد. سه تاثیرگذاری مستقیم او روی گلهای تیمش در این تورنمنت، از زمان هنریک لارسون در جام جهانی ۲۰۰۲ (با سه گل)، بیشترین آمار برای یک بازیکن سوئدی در یک دوره جام جهانی محسوب میشود؛ آن هم در شرایطی که اولین فصل حضور ایزاک در آنفیلد به دلیل شکستگی پا که او را بیش از چهار ماه خانهنشین کرد، با وقفه مواجه شده بود.
خاکپو درباره ایزاک گفت: «ما خیلی خوشحال بودیم که او برگشت و در پایان فصل آماده بود، چند گل زد و خوب بازی کرد. و بعد، به وضوح، او تورنمنت را با عملکردش بسیار خوب شروع کرد. فکر میکنم همه میدانند او چه بازیکن خوبی است. ما باید مراقب او باشیم.»
با توجه به اینکه هلند نتوانست شروعی پیروزمندانه در این گروه سخت داشته باشد، خاکپو میداند که آنها اکنون حاشیه خطای بسیار کمی دارند. او در این باره افزود: «ما میدانیم که باید در بازیها برنده شویم زیرا میخواهیم از مرحله گروهی صعود کنیم. قطعاً نتیجه سوئد برای آنها بسیار خوب بود، اما ما باید آن را جداگانه ببینیم و فقط روی خودمان و کارهایی که میتوانیم برای پیشرفت انجام دهیم، تمرکز کنیم.»
آمار نگرانکننده لالههای نارنجی؛ عبور از سد صخره سوئدی با آنالیز کومان
هلند در دو بازی اخیر خود در جام جهانی به تساوی رسیده و هر دو بازی با نتیجه ۲-۲ خاتمه یافته است (بازی دیگر مقابل آرژانتین در سال ۲۰۲۲ بود که در ضربات پنالتی مرحله یکچهارم نهایی شکست خوردند). آنها در تاریخ این مسابقات تنها یک بار در سه بازی پیاپی در کسب پیروزی ناکام بودهاند که به حدفاصل سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۰ برمیگردد که ۵ بازی را بدون برد پشت سر گذاشتند.
خاکپو با یادآوری بازی مقابل ژاپن گفت: «در نهایت، ما ناامید شدیم. ما دو بار پیش افتادیم و در چنین حالتی شما میخواهید بازی را ببرید. باید اعتراف کنیم که ژاپن تیم خوب و سرسختی بود و از فرصتهای خود به خوبی استفاده کرد. اما قطعاً ناامیدی بزرگی برای ما وجود داشت. ژاپن در فضاهای کوچک بسیار منضبط دفاع کرد. ممکن است مقابل سوئد هم همینطور باشد، اما سازماندهی آنها احتمالاً کمی متفاوت است. ما فردا آن را آنالیز خواهیم کرد و سپس برنامهای برای ایجاد موقعیتهای زیاد طراحی میکنیم.»