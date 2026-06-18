بمب خبری نیمار در اردوی سلسائو پیش از دوئل با هائیتی

به گزارش ایلنا، انتظار سلسائو برای بازگشت نیمار ممکن است سرانجام به پایان برسد. آقای گل تاریخ تیم ملی برزیل روز چهارشنبه برای اولین بار از زمان پیوستن به اردوی جام جهانی ۲۰۲۶، در کنار هم‌تیمی‌هایش تمرین کرد و امیدها را برای بازگشت زودهنگامش به میادین افزایش داد.

مهاجم سانتوس در این تمرین که در کلمبیا پارک در موریستاون نیوجرسی برگزار شد، روحیه بسیار بالایی داشت و مارکینیوش و رافینیا نیز او را همراهی می‌کردند. او همان‌طور که به خبرنگاران و عکاسان حاضر در محل نزدیک می‌شد، جمله‌ای را به زبان آورد که بلافاصله توجه همه را به خود جلب کرد. ستاره سابق بارسلونا و پاری‌سن‌ژرمن به شوخی گفت: «دلتون برام تنگ شده بود؟» واکنش حاضران نیز به این جمله فوری بود؛ برخی از خبرنگاران با دیدن شماره ۱۰ نمادین برزیل در تمرینات گروهی فریاد زدند: «انتظارها به پایان رسید! هللویا!»

آیا نیمار مقابل هائیتی بازی خواهد کرد؟

پس از بازگشت به تمرینات گروهی کامل، اکنون انتظار می‌رود نیمار برای دومین بازی برزیل در گروه C مقابل هائیتی که روز جمعه در فیلادلفیا برگزار می‌شود، در دسترس کادر فنی باشد. با این حال، با وجود این پیشرفت امیدوارکننده، هنوز مشخص نیست که او چقدر می‌تواند بازی کند یا اینکه آیا در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت یا خیر.

این بازیکن ۳۴ ساله روز سه‌شنبه برای انجام کارهای انفرادی به زمین چمن بازگشته بود و سپس با حضور در تمرینات گروهی، گام بعدی را در مسیر بهبودی خود برداشت. هم‌تیمی‌هایش نیز در طول این جلسه تمرینی با تشویق و تشکیل یک تونل وحشت شوخی‌آمیز، به او خوش‌آمد گفتند.

دانیلو بر اهمیت نیمار تاکید کرد

دانیلو، مدافع برزیل، با تمجید از بازگشت نیمار، بر تاثیری که این مهاجم می‌تواند روی تیم بگذارد تاکید کرد. مدافع کناری فلامنگو گفت: «او می‌تواند کمک زیادی به ما بکند. او فقط با حضورش در زمین می‌تواند تمام برنامه‌ریزی‌های حریف را به هم بریزد.» بازیکن سابق رئال مادرید و منچسترسیتی همچنین ابراز امیدواری کرد که نیمار بتواند با یک نمایش ماندگار دیگر، به این تورنمنت اعتبار ببخشد. دانیلو در ادامه افزود: «امیدوارم او از نظر بدنی در وضعیت خوبی باشد و بتواند همان‌طور که همیشه انجام داده، حق مطلب را در جام جهانی ادا کند. او در هر جایی که بازی کرده، کیفیت خود را به نمایش گذاشته است.»

مسابقه با زمان

نیمار در تاریخ ۱۷ می در جریان یکی از بازی‌های سری آ برزیل، دچار مصدومیت درجه دو از ناحیه ساق پای راست شد. اگرچه باشگاه سانتوس در ابتدا آن را یک آسیب جزئی توصیف کرده بود، اما معاینات تکمیلی انجام شده توسط فدراسیون فوتبال برزیل نشان داد که آسیب‌دیدگی جدی‌تر است و به دو تا سه هفته زمان برای بهبودی نیاز دارد.

با وجود این مصدومیت، کارلو آنچلوتی با اشاره به تجربه و رهبری این بازیکن باسابقه، نیمار را در لیست مسافران جام جهانی برزیل حفظ کرد. اکنون پس از هفته‌ها فیزیوتراپی، جلسات بدنسازی و ارزیابی‌های پزشکی، نیمار سرانجام به تمرینات گروهی بازگشته است و با آماده شدن برزیل برای رویارویی با هائیتی، احتمال دیدن بزرگترین ستاره این کشور در صحنه جام جهانی ۲۰۲۶ کاملاً جدی به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/