سوئیس- بوسنی و هرزگوین
بیانیه تند ژاکا علیه ستارههای جوان و افشای جو مسموم سوئیس
گرانیت ژاکا، کاپیتان تیم ملی سوئیس، پس از تساوی ناامیدکننده مقابل قطر با انتقادی شدید از بازیکنان جوان تیم خواست تا به جای حاشیهسازی و تلاش برای دیده شدن، انضباط بیشتری از خود نشان دهند.
به گزارش ایلنا، جو حاکم بر اردوی تمرینی سوئیس پس از آنکه ژاکا، کاپیتان و اسطوره این تیم اروپای مرکزی، پیام بسیار واضحی را ارسال کرد، اصلاً ایدهآل نیست؛ پیامی که پس از از دست رفتن پیروزی در بازی افتتاحیه مقابل قطر در شنبه گذشته و با دریافت گل در دقیقه ۹۴ صادر شد.
«همه بیهدف به هر طرف میدویدند و در نهایت، شما باید به موقعیتها احترام بگذارید و فقط کاری را انجام دهید که مربی میخواهد. نمیدانم، لازم نیست مرکز توجه باشید و سعی کنید همه کارها را خودتان انجام دهید. مایه تاسف است، کاش شرایط متفاوت بود. این یک مسئله انضباطی است. اگر انضباط نداشته باشید، کار سخت میشود. ما باید چیزهای زیادی را تغییر دهیم، پاهایمان را روی زمین بگذاریم و با واقعیت روبرو شویم.» او این اظهارات را مطرح کرد.
اگرچه ژاکا نمیخواست نامی از کسی ببرد، اما حدس زدن اینکه به کدام بازیکنان اشاره میکند چندان سخت نبود. اولین بازیکنی که انگشت اتهام به سوی او نشانه رفت، میرو موهایم است. مدافع چپ هامبورگ در دقایق پایانی به جای ریکاردو رودریگز وارد زمین شد تا به حفظ نتیجه کمک کند، اما دقیقاً برعکس عمل کرد. او در تنها یک دقیقه از وقتهای تلفشده چند بار و به شکلی مضحک توپ را لو داد و بدتر از آن، بوعلام خوخی از اشتباه او برای به ثمر رساندن گل مساوی ۱-۱ استفاده کرد. بازیکن دیگری که حتماً احساس کرده هدف این انتقادات است، آردون جاشاری بود؛ هافبک بااستعداد میلان که این فصل تحت هدایت آلگری چندان بازی نکرده است. با وجود جایگاهش به عنوان یکی از ارکان نسل جوان، او نیز نزدیک به دقیقه ۹۰ وارد زمین شد و با یک دفع توپ که به همان اندازه که بیدقت بود، ضعیف هم بود، به قطر اجازه داد تا مالکیت توپ را در نزدیکی محوطه جریمه کوبل بازپس بگیرد و گلزنی کند. عملکرد مانزامبی نیز چندان مورد استقبال قرار نگرفت؛ پدیده ۲۰ ساله لیگ اروپا در دقیقه ۶۵ وارد زمین شد و نتوانست در هیچکدام از شش نبردی که در آن درگیر بود، پیروز شود.
شکلگیری باند بازی و اعتراض ستارهها به رفتارهای کاپیتان
ناامیدی کاملاً ملموس بود. تصویر ژاکا پس از سوت پایان بازی، در حالی که با ناباوری روی نیمکت نشسته بود و همتیمیهایش با رقبای خود خوشوبش میکردند، نشان میداد که هافبک ساندرلند حرفهایی برای گفتن در رختکن دارد، همانطور که بعداً در میکسدزون این کار را انجام داد.
به گزارش روزنامه سوئیسی بلیک، این اظهارات به مذاق تیم خوش نیامده است. با استناد به منابع نزدیک به تیم ملی، به نظر میرسد برخی از بازیکنان از ماهیت بیش از حد انتقادی ژاکا ناراضی هستند و معتقدند که «منفیبافی زیاد بر روحیه تیم تأثیر میگذارد» و رویکردی «مسموم به خود میگیرد».
چند روز بعد، ریدر تلاش کرد تا اوضاع را کمی آرام کند. «ما ارتباط بسیار باز و شفافی در تیم داریم. همه میتوانند هر چیزی را به هر کسی بگویند. البته ما رهبران خود را داریم و آنها بسیار از خود انتقاد میکنند.» این توضیحات هافبکی بود که او نیز از روی نیمکت به زمین آمده بود.
در این میان، ابیشر و زکاریا (هر دو ۲۹ ساله) نفرات جدید ترکیب اصلی بودند و در زمره بهترین بازیکنان زمین قرار گرفتند. با این حال، کاملاً واضح به نظر میرسد که رابطه بین نسلهای مختلفی که ترکیب تیم سوئیس را تشکیل میدهند، میتواند بسیار بهتر از این باشد.