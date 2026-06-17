باران یورو بر سر باشگاههای قاره سبز
جزئیات پاداش تاریخی و نجومی یوفا
یوفا با تخصیص بودجه بیسابقه ۲۴۴ میلیون یورویی به باشگاههای دارنده سهمیه در رقابتهای ملی، به ازای هر روز حضور بازیکنان در یورو ۲۰۲۸ بیش از ۱۰ هزار یورو غرامت پرداخت میکند.
به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال اروپا از افزایش چشمگیر غرامت مالی باشگاههایی که بازیکنان خود را در اختیار تیمهای ملی قرار میدهند، رونمایی کرده است. این نهاد حاکم برای چرخه مرتبط با یورو ۲۰۲۸، در مجموع ۲۴۴ میلیون یورو توزیع خواهد کرد که این رقم به شکل قابلتوجهی از نرخهای غرامت فعلی فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ فراتر میرود.
این طرح بخشی از توافق دیرینه میان یوفا و اتحادیه باشگاههای اروپا (ECA) است که تضمین میکند باشگاهها در ازای در اختیار گذاشتن بازیکنان خود برای مسابقات بینالمللی، پاداش دریافت کنند. از این مبلغ کل، ۱۰۴ میلیون یورو به باشگاههایی اختصاص مییابد که بازیکنان خود را برای مسابقات لیگ ملتهای یوفا و بازیهای مقدماتی یورو ۲۰۲۸ تامین میکنند.
بر اساس پیشبینیهای یوفا، باشگاهها در طول این پنجرههای رسمی بینالمللی، مبلغی در حدود ۳۸۴۵ یورو به ازای هر بازیکن در هر روز دریافت خواهند کرد. ۱۴۰ میلیون یورو باقیمانده نیز برای باشگاههایی ذخیره میشود که بازیکنانشان در مرحله نهایی تورنمنت یورو ۲۰۲۸ به میزبانی بریتانیا و ایرلند حضور دارند. پرداختها به سطح دستهبندی هر باشگاه در ساختار غرامت یوفا بستگی خواهد داشت.
جزییات سهمیه پرداختی یوفا و دهنکجی بزرگ به بودجه فیفا
انتظار میرود باشگاههای سطح اول به ازای هر بازیکن در هر روز تقریباً ۱۰۲۰۰ یورو دریافت کنند. باشگاههای سطح دوم میتوانند روزانه حدود ۶۸۰۰ یورو درآمد داشته باشند، در حالی که باشگاههای سطح سوم تقریباً ۳۴۰۰ یورو دریافت خواهند کرد. غولهای اروپایی مانند بارسلونا، رئال مادرید، پاری سن ژرمن، اینترمیلان و آرسنال به دلیل تعداد زیاد بازیکنان ملیپوش در ترکیب خود، از جمله سازمانهایی هستند که احتمالاً بیشترین سود را از این طرح خواهند برد.
این ارقام تفاوت چشمگیری را با برنامه مزایای باشگاهی فیفا برای جام جهانی ۲۰۲۶ نشان میدهد. اگرچه فیفا در مجموع ۳۰۵ میلیون یورو توزیع خواهد کرد، اما باشگاهها نرخ ثابتی در حدود ۴۲۰۰ یورو به ازای هر بازیکن در هر روز دریافت میکنند؛ این بدان معناست که غرامت سطح بالای یوفا میتواند بیش از دو برابر نرخ جام جهانی باشد.