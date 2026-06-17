نیمار به تمرینات گروهی بازگشت

به گزارش ایلنا، نیمار که به دلیل مصدومیت از ناحیه ساق پا مدتی از میادین دور بود، روز چهارشنبه به تمرینات گروهی تیم ملی برزیل بازگشت و این خبر خوشی برای هواداران و کادر فنی برزیل به شمار می‌رود. در همین راستا، دانته، مدافع تیم نیس، در برنامه "آفتر فوت" به این موضوع اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که برزیل با حضور نیمار در جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد خوبی داشته باشد.

نیمار که به دلیل مصدومیت عضلانی به مدت دو تا سه هفته از میادین دور خواهد بود، ممکن است در دو بازی دوستانه پیش از آغاز جام جهانی، برابر پاناما و مصر غایب باشد. این در حالی است که برزیل در تاریخ ۱۴ ژوئن در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف مراکش خواهد رفت.

در کنفرانس خبری، کاسمیرو، هافبک برزیلی، از توجه بیش از حد رسانه‌ها به نیمار انتقاد کرد و گفت که این موضوع ممکن است به تیم آسیب برساند. همچنین، به گفته رسانه‌ها، فدراسیون فوتبال برزیل فشار زیادی به کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی، وارد کرده تا نیمار در لیست نهایی ۲۶ نفره قرار گیرد.

نیمار که به تازگی به تیم ملی دعوت شده، در روز اعلام لیست، واکنش‌های احساسی زیادی را در برزیل به همراه داشت و هواداران در شهر سانتوس به جشن و شادی پرداختند. با این حال، انتخاب او در لیست نهایی سوالاتی را در مورد شرایط فیزیکی و آمادگی او برای حضور در جام جهانی به وجود آورده است.

کارلو آنچلوتی در توضیحات خود اعلام کرد که نیمار در شرایط ایده‌آل نیست و هیچ تضمینی برای حضور او در ترکیب اصلی وجود ندارد. با این حال، امیدها برای بازگشت این ستاره برزیلی به اوج خود در آستانه جام جهانی همچنان زنده است.

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