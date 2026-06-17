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شوک بزرگ به فوتبال فرانسه در جام جهانی

اریک روی پس از نبردی سخت با سرطان درگذشت

اریک روی پس از نبردی سخت با سرطان درگذشت
کد خبر : 1800842
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دنیای فوتبال فرانسه با انتشار خبر درگذشت اریک روی، سرمربی محبوب برست و هافبک اسبق المپیک مارسی، در سن ۵۸ سالگی و پس از سال‌ها مبارزه با بیماری سرطان، غرق در اندوه و ماتم شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از آر ام سی اسپورت، وینسنت لابران، رئیس لیگ فوتبال حرفه‌ای فرانسه، در واکنش به این حادثه گفت: "با اندوه فراوان از درگذشت اریک روی مطلع شدم. فوتبال فرانسه امروز یکی از محترم‌ترین، محبوب‌ترین و اصیل‌ترین شخصیت‌های خود را از دست داد. اریک از جمله افرادی بود که این حرفه را با اشتیاقی بی‌نظیر و صداقتی نادر دنبال می‌کرد. او بازیکنی نمادین بود که توانست به عنوان یک تکنسین شناخته‌شده در میان همتایان، بازیکنان و تمامی کسانی که شانس همکاری با او را داشتند، خود را بازآفرینی کند. ماجراجویی او در استاده برستوا و صعود به لیگ قهرمانان در تاریخ لیگ ما ثبت خواهد شد. به نمایندگی از لیگ فوتبال حرفه‌ای، عمیق‌ترین تسلیت‌هایم را به خانواده و نزدیکان او و همچنین به تمامی اعضای جامعه استاده برستوا اعلام می‌کنم."

اشک‌های بی‌امان اسطوره فرانسوی در پخش زنده تلویزیونی

کریستوف دوگاری، بازیکن سابق تیم ملی فرانسه، در حین اعلام خبر درگذشت اریک روی در برنامه زنده آر ام سی نتوانست اشک‌های خود را کنترل کند و گفت: "این بسیار غم‌انگیز است زیرا او دوست من بود... این خبر برایم بسیار دردناک است. دلم برایش تنگ خواهد شد."

اریک روی در سن ۵۸ سالگی درگذشت. او به مدت سه سال و نیم با سرطان پانکراس مبارزه می‌کرد و بلافاصله پس از اعلام خبر فوتش، واکنش‌های زیادی از سوی دنیای فوتبال در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

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