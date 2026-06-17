تاریخ رسمی رونمایی از نقشه راه فصل جدید لیگ برتر

به گزارش ایلنا، آرسنال فصل گذشته با پشت سر گذاشتن منچسترسیتی به انتظار ۲۲ ساله پایان داد و اکنون در قامت مدافع عنوان قهرمانی، به دنبال کسب موفقیت‌های بیشتر در فصل جدید خواهد بود. کاونتری، ایپسویچ و هال سیتی مجدداً به جمع تیم‌های لیگ برتر بازگشته‌اند، شاگردان فرانک لمپارد پس از ۲۵ سال دوری، برای نخستین بار دوباره پا به بالاترین سطح فوتبال انگلیس می‌گذارند.

با حضور ۹ تیم در رقابت‌های اروپایی، مدیریت اسکواد پاشنه آشیل تیم‌ها خواهد بود؛ به‌ویژه در شرایطی که برگزاری جام جهانی فشارهای بدنی و روانی بیشتری را به بازیکنان تحمیل کرده است. در ادامه تمام جزئیاتی که باید در این باره بدانید آمده است: برنامه کامل مسابقات فصل ۲۰۲۶/۲۷ لیگ برتر انگلیس در ساعت ۱۰ صبح به وقت گرینویچ روز جمعه ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) رونمایی خواهد شد.

فصل جدید رقابت‌ها از تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۲۶ (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) آغاز می‌شود و در تاریخ ۳۰ می ۲۰۲۷ (۹ خرداد ۱۴۰۶) به پایان خواهد رسید. این دوره از مسابقات شامل ۳۳ هفته بازی در روزهای آخر هفته و ۵ هفته مسابقه در اواسط هفته خواهد بود.

تیم‌های حاضر در فصل آینده لیگ برتر شامل آرسنال، استون ویلا، بورنموث، برنتفورد، برایتون، چلسی، کوونتری سیتی، کریستال پالاس، اورتون، فولام، هال سیتی، ایپسویچ، لیدز، لیورپول، منچسترسیتی، منچستریونایتد، نیوکاسل یونایتد و ناتینگهام فارست هستند.

همچنین برنامه مسابقات چمپیونشیپ، لیگ یک و لیگ دو انگلیس برای فصل ۲۰۲۶/۲۷ نیز در روز پنجشنبه ۲۵ ژوئن ساعت ۱۲ ظهر به وقت گرینویچ تأیید و اعلام رسمی خواهد شد.

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