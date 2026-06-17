شکار رکورد بکام در شب تاریخی هری
کین در تعقیب میراث ماندگار مسی، رونالدو و مودریچ
هری کین در آستانه ثبت صد و پانزدهمین بازی ملی خود با پیراهن سهشیرها قرار دارد تا با رسیدن به رکورد تاریخی دیوید بکام، نام خود را در تالار افتخارات فوتبال انگلیس جاودانه کند.
به گزارش ایلنا، هری کین از اینکه در آستانه برابری با تعداد بازیهای ملی دیوید بکام قرار گرفته، بسیار هیجانزده است و در این مسیر به فوقستارههایی همچون کریستیانو رونالدو و لیونل مسی برای الهام گرفتن بیشتر چشم دوخته است.
کاپیتان انگلیس قرار است صد و پانزدهمین بازی ملی خود را زمانی ثبت کند که سهشیرها در اولین گام خود در جام جهانی به مصاف کرواسی بروند. با این بازی، ستاره بایرن مونیخ در ردهبندی بیشترین بازیهای ملی تاریخ انگلیس در کنار بکام در رتبه سوم مشترک قرار میگیرد و اکنون تنها وین رونی با ۱۲۰ بازی و پیتر شیلتون با ۱۲۵ بازی را بالای سر خود میبیند.
کین در این خصوص گفت: «رسیدن به تعداد بازیهای ملی بکام برای من اتفاق بزرگی است. بکام در دوران کودکی الگو و بت بزرگ من بود و بدیهی است که آرزو و رویاپردازی میکردم روزی بتوانم همان پیراهن انگلیس را که او بر تن داشت بپوشم؛ رسیدن به این رکورد مطمئناً یک نقطه عطف فوقالعاده برای من خواهد بود.»
لیونل مسی، اسطوره آرژانتین، پیش از این با تبدیل شدن به اولین بازیکن تاریخ که در شش دوره مختلف جام جهانی به میدان رفته، این اتفاق را به شکلی مجلل و با ثبت یک هتتریک در جریان پیروزی ۳ بر ۰ مقابل الجزایر جشن گرفت. کریستیانو رونالدو نیز روز چهارشنبه و در زمان آغاز کار پرتغال، به رکورد مسی خواهد رسید و این در حالی است که کین ششمین تورنمنت بزرگ خود را با پیراهن انگلیس تجربه میکند. کین که در این فصل آمار شگفتانگیز ۶۱ گل را در تمامی رقابتها با پیراهن بایرن مونیخ ثبت کرده است، ستارههایی چون مسی، رونالدو و لوکا مودریچ (که احتمالاً در دالاس در قلب خط میانی کرواسی خواهد ایستاد) را نمونههای بارز الگوبرداری در زمینه تداوم و طول عمر فوتبالی میداند.
کاپیتان سهشیرها در تعقیب راز جاودانگی در دنیای فوتبال
بهترین گلزن تاریخ تیم ملی انگلیس که ماه آینده ۳۳ ساله میشود، در ادامه افزود: «بازیکنانی مانند رونالدو، مسی و مودریچ که میتوانند این کار را برای بیش از ۲۰ سال انجام دهند، همان کسانی هستند که بازیکنان خوب را از بازیکنان بزرگ و افسانهای جدا میکنند. من بسیار افتخار میکنم که بار دیگر اینجا هستم، ششمین تورنمنتم را تجربه میکنم و فکر میکنم در بهترین فرم بدنی ممکن قرار دارم. در طول دوران حرفهایام، فکر نمیکنم هرگز به چیزی غیر از این فکر کنم. شاید ۱۰ سال دیگر به عقب نگاه کنم و به هر آنچه که توانستهام انجام دهم، فکر کنم.»