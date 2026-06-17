رسمی: برناردو سیلوا به رئال مادرید پیوست

به گزارش ایلنا، برناردو سیلوا پس از پایان دوران حضورش در منچسترسیتی، به صورت آزاد به رئال مادرید پیوست و قرارداد دو ساله‌ای با این باشگاه اسپانیایی امضا کرد.

این هافبک ۳۱ ساله پس از ۹ فصل حضور در جمع سیتیزن‌ها، تصمیم گرفت چالش جدیدی را در فوتبال اسپانیا تجربه کند. در همین راستا، رسانه‌های نزدیک به باشگاه رئال مادرید بازگشت ژوزه مورینیو به نیمکت این تیم را یکی از دلایل مهم انتخاب مقصد جدید سیلوا دانسته‌اند.

رئال مادرید طی روزهای گذشته مذاکرات خود با این بازیکن را پیش برده بود و در نهایت توانست در رقابت با دیگر مدعیان لالیگا برای جذب او به توافق نهایی برسد. پیش از این، باشگاه‌های بارسلونا و اتلتیکومادرید نیز شرایط جذب سیلوا را بررسی کرده بودند، اما با پیشرفت مذاکرات رئال، برنامه‌ای برای ارائه پیشنهاد جدید نداشتند.

سیلوا در سال ۲۰۱۷ از موناکو به منچسترسیتی پیوست و در طول حضورش در این تیم به یکی از مهره‌های کلیدی پپ گواردیولا تبدیل شد. او طی این مدت ۴۶۰ بار برای سیتی به میدان رفت و نقش مهمی در کسب شش عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس ایفا کرد.

هافبک پرتغالی همچنین یکی از اعضای تیم تاریخی منچسترسیتی در فصل ۲۳-۲۰۲۲ بود؛ تیمی که موفق شد سه‌گانه لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد و نخستین قهرمانی اروپایی تاریخ باشگاه را رقم بزند.

سیلوا در آخرین فصل حضورش در سیتی نیز پس از جدایی کایل واکر بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست و در تمامی ۳۸ مسابقه لیگ برتر برای تیمش به میدان رفت. منچسترسیتی در آن فصل ضمن کسب عنوان نایب‌قهرمانی لیگ، فاتح جام اتحادیه و جام حذفی انگلیس شد.

این بازیکن در حال حاضر همراه تیم ملی پرتغال در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد و پیش از آغاز این مسابقات نیز در دیدارهای تدارکاتی تیم کشورش به میدان رفته بود.

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