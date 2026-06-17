بند فسخ مخفیانه در قرارداد توماس توخل لو رفت

به گزارش ایلنا، اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) تایید کرده است که اگر سه‌شیرها در جام جهانی امسال در آمریکای شمالی عملکرد ضعیفی داشته باشند، دوران حضور توخل به عنوان سرمربی انگلستان می‌تواند خیلی زود به پایان برسد. اگرچه به این تاکتیک‌دان آلمانی در ماه فوریه تمدید قرارداد دو ساله داده شد، اما این توافق به شدت به برآورده کردن انتظارات توسط تیم او در طول تورنمنت پیش‌رو وابسته است.

مارک بولینگهام، مدیر اجرایی اتحادیه فوتبال انگلیس تاکید کرد که این نهاد مدیریتی "بندهای عملکردی" را در این قرارداد گنجانده است. این امر تضمین می‌کند که اگر جام جهانی 2026 در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برای انگلستان به شکست ختم شود، FA این قدرت را دارد که در کادر فنی تغییر ایجاد کند.

بولینگهام که در کمپ تیم در کانازاس‌سیتی صحبت می‌کرد، اظهار داشت: "بندهای عملکردی در تک‌تک قراردادها در اتحادیه فوتبال انگلیس وجود دارد، اما من وارد هیچ جزئیاتی در مورد اینکه آن‌ها چه هستند نمی‌شوم."

چرا اتحادیه فوتبال قبل از جام جهانی دست به کار شد؟

تصمیم برای تمدید قرارداد توخل قبل از شلیک اولین توپ در جام جهانی، یک اقدام استراتژیک بود که برای از بین بردن حواشی و حواس‌پرتی‌ها طراحی شد. اگر اتحادیه فوتبال منتظر می‌ماند، توخل در حالی وارد تورنمنت می‌شد که قرارداد اصلی او با پایان مسابقات منقضی می‌شد و این موضوع پتانسیل این را داشت که منجر به گمانه‌زنی‌های شدیدی در مورد آینده او و ابراز علاقه باشگاه‌های بزرگ اروپایی شود.

مدیر اجرایی این نهاد از زمان‌بندی این تمدید دفاع کرد و توضیح داد سرمربی‌ای در سطح و اندازه توخل برای همیشه در بازار آزاد منتظر نمی‌ماند. او توضیح داد: "واقعیت این است که او یک سرمربی سطح بالا است که خواهان زیادی دارد و ما می‌دانستیم کسی را داریم که کارش را واقعاً خوب انجام می‌دهد و نمی‌توانیم فقط انتظار داشته باشیم که یک نفر همین‌طور منتظر بماند و کار را رها کنیم تا ببینیم چه پیش می‌آید." وی افزود که برای یک تورنمنت خانگی مانند یورو ۲۰۲۸، اتحادیه فوتبال سرمربی‌ای می‌خواست که "آنجا بوده و این کار را انجام داده باشد."

کنترل کامل FA بر آینده؛ توخل در قفس طلایی اتحادیه

در حالی که بندهای عملکردی در صورت تلخ شدن نتایج از اتحادیه فوتبال محافظت می‌کنند، این نهاد مدیریتی همچنین مطمئن است که می‌تواند از وسوسه شدن توخل توسط یک تیم باشگاهی جلوگیری کند. وقتی از بولینگهام سوال شد که آیا بند فسخی وجود دارد که به این سرمربی اجازه دهد با میل خودش تیم را ترک کند، او بر موضع قدرت اتحادیه فوتبال پافشاری کرد.

بولینگهام با قاطعیت گفت: "ما می‌توانیم او را پایبند به قرارداد نگه داریم" و به وضوح روشن کرد که اتحادیه فوتبال قصد دارد توخل را تا زمانی که تیم به اهدافش می‌رسد، در سمت خود حفظ کند. در حال حاضر، این مرد آلمانی همان کسی است که وظیفه دارد به خشکسالی طولانی‌مدت انگلستان در کسب جام پایان دهد، اما حاشیه امنیت یورو ۲۰۲۸ تنها به اندازه نتایج این ماه او در آمریکای شمالی محکم است.

منتقدان توخل در انتظار یک لغزش

آمار و رکورد ثبت‌شده توخل از زمان در دست گرفتن سکان هدایت تیم بی‌نقص بوده است؛ به طوری که سرمربی سابق چلسی تمام ۸ بازی رسمی خود را بدون دریافت حتی یک گل برده است.

با این حال، انتخاب‌های او در ترکیب تیم بدون جنجال نبوده است. هواداران پیش از این و پس از اینکه توخل به دلیل نمایش‌های ناهماهنگ به دنبال حذف ستاره‌هایی مانند آدام وارتون و جک گریلیش در اردوهای قبلی با انتقاداتی در سبک بازی روبرو شد، با "شوک، تمسخر و دوز شدیدی از ناباوری" واکنش نشان داده بودند.

به رغم نارضایتی‌های بیرونی، تمرکز داخلی تیم سه‌شیرها صرفاً روی گروه L معطوف باقی مانده است. انگلستان قرار است کمپین خود در جام جهانی را روز چهارشنبه در دیدار مقابل کرواسی آغاز کند و در ادامه به مصاف غنا و پاناما برود.

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