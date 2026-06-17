انگلیس در آستانه شکستن طلسم ۶۰ ساله خود در جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا، هواداران تیم ملی فوتبال انگلیس در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ در دالاس، با سر دادن آهنگ معروف "فوتبال به خانه می‌آید" به استقبال این رویداد بزرگ ورزشی رفته‌اند. این تیم در اولین دیدار خود روز چهارشنبه (به وقت ایران) به مصاف کرواسی خواهد رفت و انتظار می‌رود حدود ۱۵ هزار هوادار در ورزشگاه حضور داشته باشند.

این آهنگ که به نمادی از امید و آرزو برای موفقیت تبدیل شده، به گفته یکی از هواداران، شان، نمایانگر تلاش‌های مکرر انگلیس برای رسیدن به قله فوتبال است. او در این باره گفت: "این آهنگ درباره این است که ما همیشه به مراحل بالاتر می‌رسیم، اما در نهایت شکست می‌خوریم. این امید است که ما داریم، هرچند که به معنای یقین به پیروزی نیست."

کاپیتان تیم ملی، هری کین، نیز در مورد فشارهای ناشی از سال‌ها ناکامی گفت: "این فقط یک مسئله ذهنی نیست، اما قطعاً تأثیرگذار است. فشار مسابقات بزرگ و انتظارات رسانه‌ها کار را دشوار کرده است، اما این نسل به خوبی با آن کنار آمده و به موفقیت نزدیک شده است."

انگلیس پس از ۶۰ سال بدون قهرمانی، به دنبال شکستن این طلسم با استخدام توماس توخل، سرمربی آلمانی است. هنری وینتر، خبرنگار مشهور انگلیسی، در این باره گفت: "توخل به عنوان یک آلمانی، بار سال‌ها ناکامی را بر دوش ندارد و این نکته مهمی است." او همچنین افزود که نسل جدید بازیکنان انگلیس، مانند دکلان رایس و جود بلینگام، از فشار تاریخ به دور هستند و این می‌تواند به موفقیت آن‌ها کمک کند.

با این حال، وینتر هشدار داد که تاریخ همیشه در پس‌زمینه قرار دارد و هر نتیجه‌ای می‌تواند به یادآوری ناکامی‌های گذشته منجر شود. او گفت: "اگر بازی مساوی شود، تمام کتاب‌های تاریخ دوباره باز خواهند شد و اگر ببازند... درد دوباره خواهد آمد." هواداران انگلیس به خوبی از این موضوع آگاهند.

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