خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انگلیس در آستانه شکستن طلسم ۶۰ ساله خود در جام جهانی ۲۰۲۶

انگلیس در آستانه شکستن طلسم ۶۰ ساله خود در جام جهانی ۲۰۲۶
کد خبر : 1800582
لینک کوتاه کپی شد.

هواداران انگلیس با امیدواری به استقبال مسابقه با کرواسی می‌روند.

به گزارش ایلنا، هواداران تیم ملی فوتبال انگلیس در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ در دالاس، با سر دادن آهنگ معروف "فوتبال به خانه می‌آید" به استقبال این رویداد بزرگ ورزشی رفته‌اند. این تیم در اولین دیدار خود روز چهارشنبه (به وقت ایران) به مصاف کرواسی خواهد رفت و انتظار می‌رود حدود ۱۵ هزار هوادار در ورزشگاه حضور داشته باشند.

این آهنگ که به نمادی از امید و آرزو برای موفقیت تبدیل شده، به گفته یکی از هواداران، شان، نمایانگر تلاش‌های مکرر انگلیس برای رسیدن به قله فوتبال است. او در این باره گفت: "این آهنگ درباره این است که ما همیشه به مراحل بالاتر می‌رسیم، اما در نهایت شکست می‌خوریم. این امید است که ما داریم، هرچند که به معنای یقین به پیروزی نیست."

کاپیتان تیم ملی، هری کین، نیز در مورد فشارهای ناشی از سال‌ها ناکامی گفت: "این فقط یک مسئله ذهنی نیست، اما قطعاً تأثیرگذار است. فشار مسابقات بزرگ و انتظارات رسانه‌ها کار را دشوار کرده است، اما این نسل به خوبی با آن کنار آمده و به موفقیت نزدیک شده است."

انگلیس پس از ۶۰ سال بدون قهرمانی، به دنبال شکستن این طلسم با استخدام توماس توخل، سرمربی آلمانی است. هنری وینتر، خبرنگار مشهور انگلیسی، در این باره گفت: "توخل به عنوان یک آلمانی، بار سال‌ها ناکامی را بر دوش ندارد و این نکته مهمی است." او همچنین افزود که نسل جدید بازیکنان انگلیس، مانند دکلان رایس و جود بلینگام، از فشار تاریخ به دور هستند و این می‌تواند به موفقیت آن‌ها کمک کند.

با این حال، وینتر هشدار داد که تاریخ همیشه در پس‌زمینه قرار دارد و هر نتیجه‌ای می‌تواند به یادآوری ناکامی‌های گذشته منجر شود. او گفت: "اگر بازی مساوی شود، تمام کتاب‌های تاریخ دوباره باز خواهند شد و اگر ببازند... درد دوباره خواهد آمد." هواداران انگلیس به خوبی از این موضوع آگاهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی