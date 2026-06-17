یوونتوس به دنبال ستاره سابق برای تقویت خط دفاعی

به گزارش ایلنا به نقل از توتو اسپورت، در حالی که یوونتوس به دنبال تقویت تیم خود برای فصل آینده است، نام رادو دراگوشین به عنوان گزینه‌ای جدی برای خط دفاعی این تیم مطرح شده است. این بازیکن که در حال حاضر در تاتنهام بازی می‌کند، به دلیل عدم موفقیت در این باشگاه، در حال بررسی انتقال به یوونتوس است.

دراگوشین به دلیل عدم توانایی در جلب توجه کادر فنی تاتنهام و نیاز این باشگاه به نقدینگی برای خریدهای جدید، به احتمال زیاد در تابستان جاری به فروش خواهد رسید. در حال حاضر، تاتنهام به دنبال پیشنهاداتی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو برای این بازیکن است. یوونتوس نیز با توجه به روابط خوب بین مدیر ورزشی این باشگاه، فابیو اتلینی، و برادران جیوفریدا که نمایندگان دراگوشین هستند، به این موضوع توجه ویژه‌ای دارد.

یوونتوس در تلاش است تا با فروش بازیکنانی نظیر موهارموویچ و پدرو فیلیپه، منابع مالی لازم برای این انتقال را تأمین کند. در صورتی که این انتقال انجام شود، دراگوشین می‌تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای تقویت خط دفاعی یوونتوس در فصل آینده مطرح شود. با این حال، این باشگاه باید مراقب باشد تا دیگر تیم‌های ایتالیایی، به ویژه فیورنتینا، از این فرصت بهره‌برداری نکنند.

در نهایت، یوونتوس در حال برنامه‌ریزی برای تقویت تیم خود است و به نظر می‌رسد که دراگوشین یکی از گزینه‌های اصلی برای این هدف باشد.

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