علی علوان بهترین بازیکن دیدار اتریش و اردن شد

به گزارش ایلنا، مهاجم تیم ملی اردن، علی علوان، با وجود شکست ۳ بر ۱ تیمش برابر اتریش در نخستین مسابقه گروه J جام جهانی ۲۰۲۶، عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود کرد.

علوان در دقیقه ۵۰ مسابقه با یک حرکت انفرادی تماشایی و ضربه‌ای دقیق، نخستین گل تاریخ فوتبال اردن در ادوار جام جهانی را به ثمر رساند و نام خود را در تاریخ فوتبال این کشور جاودانه کرد. عملکرد درخشان او در خط حمله، ایجاد موقعیت‌های متعدد و تهدید مداوم دروازه اتریش باعث شد عنوان بهترین بازیکن مسابقه به این ستاره اردنی برسد.

دیدار دو تیم در نهایت با برتری ۳ بر ۱ اتریش به پایان رسید. اتریش پس از گل تساوی اردن، با گل به خودی مدافع اردن و یک پنالتی در وقت‌های تلف‌شده، سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کرد.

علی علوان پیش از این نیز نقش مهمی در صعود تاریخی اردن به نخستین جام جهانی ایفا کرده بود و یکی از گلزنان برتر تیم ملی کشورش در مسیر راهیابی به این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

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