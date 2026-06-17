خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جام جهانی ۲۰۲۶؛

جدول گروه J پس از پایان هفته اول؛ آرژانتین و اتریش در صدر

جدول گروه J پس از پایان هفته اول؛ آرژانتین و اتریش در صدر
کد خبر : 1800495
لینک کوتاه کپی شد.

رقابت‌های گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ با برتری مدعیان آغاز شد؛ آرژانتین با پیروزی ۳ بر صفر مقابل الجزایر صدرنشین شد و اتریش نیز با شکست ۳ بر ۱ اردن در تعقیب آلبی‌سلسته قرار گرفت تا از همین هفته نخست، کورس صعود در این گروه حساس شکل بگیرد.

به گزارش ایلنا، گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ پس از برگزاری نخستین مسابقات، با صدرنشینی مدافع عنوان قهرمانی آغاز شد. تیم ملی آرژانتین با پیروزی قاطع مقابل الجزایر در صدر جدول قرار گرفت و اتریش نیز با برد برابر اردن، تعقیب‌کننده جدی آلبی‌سلسته شد.

جدول گروه J:

آرژانتین — ۳ امتیاز (+۳ تفاضل گل)

اتریش — ۳ امتیاز (+۲ تفاضل گل)

اردن — بدون امتیاز (−۲ تفاضل گل)

الجزایر — بدون امتیاز (−۳ تفاضل گل) 

آرژانتین در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳ بر ۰ الجزایر را شکست داد و با اقتدار صدرنشین شد، در حالی که اتریش نیز با برتری ۳ بر ۱ برابر اردن، جایگاه دوم جدول را به دست آورد. اردن که نخستین حضور تاریخ خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، با وجود نمایش قابل قبول، هنوز امتیازی کسب نکرده است. 

دیدارهای بعدی این گروه می‌تواند معادلات صعود را تغییر دهد؛ مهم‌ترین مسابقه مرحله دوم، تقابل آرژانتین و اتریش خواهد بود که می‌تواند تکلیف صدرنشین گروه را تا حد زیادی مشخص کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی