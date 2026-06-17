جدول گروه J پس از پایان هفته اول؛ آرژانتین و اتریش در صدر

به گزارش ایلنا، گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ پس از برگزاری نخستین مسابقات، با صدرنشینی مدافع عنوان قهرمانی آغاز شد. تیم ملی آرژانتین با پیروزی قاطع مقابل الجزایر در صدر جدول قرار گرفت و اتریش نیز با برد برابر اردن، تعقیب‌کننده جدی آلبی‌سلسته شد.

جدول گروه J:

آرژانتین — ۳ امتیاز (+۳ تفاضل گل)

اتریش — ۳ امتیاز (+۲ تفاضل گل)

اردن — بدون امتیاز (−۲ تفاضل گل)

الجزایر — بدون امتیاز (−۳ تفاضل گل)

آرژانتین در نخستین دیدار خود با نتیجه ۳ بر ۰ الجزایر را شکست داد و با اقتدار صدرنشین شد، در حالی که اتریش نیز با برتری ۳ بر ۱ برابر اردن، جایگاه دوم جدول را به دست آورد. اردن که نخستین حضور تاریخ خود در جام جهانی را تجربه می‌کند، با وجود نمایش قابل قبول، هنوز امتیازی کسب نکرده است.

دیدارهای بعدی این گروه می‌تواند معادلات صعود را تغییر دهد؛ مهم‌ترین مسابقه مرحله دوم، تقابل آرژانتین و اتریش خواهد بود که می‌تواند تکلیف صدرنشین گروه را تا حد زیادی مشخص کند.

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