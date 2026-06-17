به گزارش ایلنا، ۱۵ دقیقه ابتدایی مسابقه برای آرژانتین بسیار دلهره‌آور و پرتنش دنبال شد. از نکات جالب بازی این بود که برای اولین بار نبود که لیونل مسی دروازه لوکا زیدان، گلر الجزایر را باز می‌کرد؛ اما در همان دقیقه پنجم، ضدحمله فوق‌العاده آلبی‌سلسته به دلیل پاس بد موقع لائوتارو مارتینز و قرار گرفتن در موقعیت آفساید، بی‌ثمر ماند. لحظاتی بعد، چیزی نمانده بود که الجزایر مدافع عنوان قهرمانی را تنبیه کند.

جنگجویان صحرا دست به یک ضدحمله سریع زدند؛ جایی که فارس شعیبی روی پاس ابراهیم مازا صاحب توپ شد و دروازه املیانو مارتینزِ مبهوت را باز کرد. اما خوشحالی الجزایری‌ها دوام چندانی نداشت، چرا که VAR در دقیقه هشتم مسابقه اعلام کرد شعیبی در موقعیت آفساید قرار داشته است. پس از این دو اخطار جدی زودهنگام، هر دو تیم به محک زدن یکدیگر برای پیدا کردن فضایی که سرانجام قفل بازی را بشکند، ادامه دادند.

لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، پس از بازی اظهار داشت: «آن‌ها تمام تلاش خود را انجام دادند و در نیمه اول واکنش فوق‌العاده‌ای از خود نشان دادند.»

در این لحظات بود که مسی تصمیم گرفت خودش جریان بازی را در دست بگیرد. رودریگو دی‌پل، هم‌تیمی مسی در اینتر میامی، با یک پاس عمقی تماشایی دفاع الجزایر را شکافت تا فوق‌ستاره آرژانتین را در مسیر حرکت صاحب توپ کند. در حالی که دو مدافع دیگر به او نزدیک می‌شدند، مسی زاویه را باز کرد و شوت خود را به کنج سمت راست و بالای دروازه فرستاد تا آرژانتین ۱ بر ۰ جلو بیفتد. جادوگر باسابقه با این گل چندین رکورد جدید را به کارنامه شگفت‌انگیز خود اضافه کرد.

اسکالونی در این باره گفت: «توضیح دادن آن سخت است. ما هنوز هم با دیدن او شگفت‌زده می‌شویم، هرچند که هر روز او را می‌بینیم.»

حتی ولادیمیر پتکوویچ، سرمربی الجزایر نیز با وجود تأکید بر اینکه تیمش بهتر از نتیجه رقم‌خورده بازی کرده است، لحظاتی را به تمجید از نبوغ مسی اختصاص داد و گفت: «کیفیت و کلاس بازی همیشگی است. ما درباره یک فوتبالیست معمولی صحبت نمی‌کنیم؛ او صاحب ۸ توپ طلا است. متأسفانه ما روی گل اول و دوم به او فرصت دادیم. او این امتیاز را دارد که تمام تیم آرژانتین برایش تلاش می‌کنند. آرژانتین ۱۰ شوت داشت که ۷ شوت آن توسط مسی زده شد.»

این گل، امضای مسی در پنجمین جام جهانی مختلفی بود که در آن موفق به گلزنی می‌شود؛ آن هم دقیقاً در بیستمین سالگرد به ثمر رساندن اولین گلش در تاریخ جام جهانی. به گزارش اپتا، او و د‌ی‌پل همچنین به پنجمین زوج از بازیکنان شاغل در MLS تبدیل شدند که در یک دیدار جام جهانی به یکدیگر پاس گل می‌دهند؛ چهار زوج قبلی همگی بازیکنان تیم ملی آمریکا بودند. این گل همچنین نهصد و یازدهمین گل دوران حرفه‌ای مسی برای باشگاه و کشورش بود که قطعاً در میان بقیه متمایز خواهد شد.

اسکالونی افزود: «او به مدت ۲۰ سال بهترین بوده است. نیازی نیست حتماً طرفدار آرژانتین باشید تا کاری را که او در ۳۸ سالگی انجام داده، تحسین کنید.»

آتش‌بازی لئو در نیمه دوم نیز ادامه یافت. شوت از راه دور و جاه‌طلبانه الکسیس مک‌آلیستر توسط زیدان مهار شد، اما مسی در ریباند حاضر بود تا توپ را به تور بچسباند. در نهایت، مسی نخستین هت‌تریک خود در تاریخ جام جهانی را روی پاس به موقع نیکولاس گونزالس در محوطه جریمه، با یک ضربه تمام‌کننده و دقیق با پای چپ تکمیل کرد. با وجود اینکه الجزایر در درصد مالکیت توپ شانه به شانه آرژانتین حرکت کرد، اما خط حمله آن‌ها زهر لازم را نداشت؛ چرا که از ۷ شوت آن‌ها، حتی یک ضربه هم داخل چارچوب نبود.

ارزیابی فنی بازیکنان آرژانتین در استادیوم کانزاس‌سیتی

خط دروازه و دفاع

املیانو مارتینز (۷/۱۰): چندان به چالش کشیده نشد، اما در پخش توپ عالی کار کرد. آرامش او با توپ به کاهش استرس آرژانتین در ۱۰ دقیقه ابتدایی کمک کرد و پاس بلند او در دقیقه ۵۹ در نهایت منجر به دبل مسی در چند ثانیه بعد شد.

فاکوندو مدینا (۷/۱۰): وینگرهای مکار الجزایر تا حد زیادی مهار شدند و تلاش‌های مدینا در این امر نقش داشت. او در فاز هجومی کار خاصی نکرد اما نیازی هم به آن نبود.

کریستین رومرو (۷/۱۰): او نیز مانند سایر اعضای خط دفاعی واقعاً تهدید نشد، اما اینکه الجزایر شوت در چارچوب نداشت نشان می‌دهد رومرو به خوبی وظیفه‌اش را انجام داده است.

لیساندرو مارتینز (۸/۱۰): در فاز دفاعی به شدت تلاش کرد؛ او چهار بار توپ را دور کرد و دو تکل موفق و یک قطع توپ به ثبت رساند.

گونسالو مونتیل (۷/۱۰): ستاره سابق ریورپلاته نیمه اول قدرتمندی با پنج کنش دفاعی داشت، اما در دقیقه ۴۶ به عنوان یک تصمیم از پیش برنامه‌ریزی‌شده تعویض شد.

خط هافبک

رودریگو د‌ی‌پل (۸/۱۰): همان جنگندگی و تعصبی را در میانه میدان نشان داد که لقب «بادیگارد مسی» را برایش به ارمغان آورده است. او همچنین با یک پاس تماشایی و دقیق، هم‌تیمی قدیمی خود را صاحب موقعیت گل کرد.

انزو فرناندز (۷/۱۰): در پاس‌کاری‌هایش بسیار تمیز و منظم بود و به گردش توپ و حفظ ریتم بازی آرژانتین کمک شایانی کرد.

الکسیس مک‌آلیستر (۷/۱۰): ضربه جسورانه این بازیکن لیورپولی بود که منجر به گل دوم مسی شد؛ او مسابقه مؤثری را در هر دو فاز دفاع و حمله به نمایش گذاشت.

تیاگو آلمادا (۶/۱۰): به بازی تیم عرض و کمی سرعت بخشید، اما کارایی چشمگیر دیگری نداشت.

خط حمله

لیونل مسی (۱۰/۱۰): دیگر چه چیزی باقی مانده که گفته شود؟ اگر هنوز هم سوالی در این باره وجود داشت که آیا مسی بزرگ‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال است یا خیر، با این عملکرد جاودانه پاسخ داده شد. او در صدر جدول گلزنان تاریخ جام جهانی با میروسلاو کلوزه برابر شد، هفدهمین برد خود در این تورنمنت را جشن گرفت و اکنون تنها به یک گل دیگر نیاز دارد تا به تنهایی برترین گلزن تاریخ مسابقات شود. او همچنین به یک پاس گل دیگر نیاز دارد تا رکورد دیگو مارادونا در بیشترین پاس گل تاریخ جام جهانی را بشکند. در جام جهانی ۲۰۲۶ شاهد ورق خوردن تاریخ هستیم.

لائوتارو مارتینز (۵/۱۰): ستاره اینتر که به جای خولیان آلوارز که در حال بهبودی است، در ترکیب قرار گرفته بود، در طول ۵۵ دقیقه حضورش نتوانست جایگاه خود را پیدا کند. او اغلب در تصمیم‌گیری بین پاس دادن و شوت زدن مردد به نظر می‌رسید و نتوانست روزنه لازم را در خط حمله ایجاد کند.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

خولیان آلوارز (۵/۱۰): همچنان در حال مداوای مصدومیت خود است و در مدت حضورش در زمین، کاملاً بی‌تأثیر نشان داد.

نیکولاس گونزالس (۷/۱۰): به جای آلمادا وارد زمین شد و تأثیرگذاری فوری داشت و پاس گل آخر مسی را ارسال کرد.

نیکولاس اوتامندی (۶/۱۰): برای تقویت فاز دفاعی آمد و دقیقاً همان کار را انجام داد.

نیکو پاز (۶/۱۰): برای تزریق نفس تازه به تیم تعویض شد و ناامیدکننده ظاهر نشد.

ناهوئل مولینا (۶/۱۰): پس از تعویض مونتیل به زمین آمد. کارایی هجومی زیادی ارائه نداد، اما نقطه ضعفی هم در دفاع نبود.

لیونل اسکالونی (۸/۱۰): منصفانه بگوییم، این بازی در واقع نمایش اختصاصی لیونل مسی بود، اما لیونلِ دیگر آرژانتین تعویض‌های هوشمندانه‌ای در نیمه دوم انجام داد و تیمش پس از ۱۰ دقیقه ابتدایی نگران‌کننده، بازی کاملاً مسلطی را به نمایش گذاشت. این یک نمایش خوب برای اثبات این بود که چرا قهرمانان جهان همچنان یکی از بزرگ‌ترین مدعیان این مسابقات هستند.

منبع: گل

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