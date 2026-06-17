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کاناوارو: ازبکستان هیچ چیزی برای از دست دادن ندارد

کاناوارو: ازبکستان هیچ چیزی برای از دست دادن ندارد
کد خبر : 1800451
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فابیو کاناوارو، سرمربی تیم ملی ازبکستان، در آستانه نخستین بازی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶، به چالش‌های بازی در ارتفاعات اشاره کرد و از بازیکنانش خواست تا با روحیه‌ای زیاد و بدون فشار به میدان بروند.

به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، فابیو کاناوارو، قهرمان جام جهانی ۲۰۰۶ با تیم ملی ایتالیا، که از اکتبر ۲۰۲۵ هدایت تیم ملی ازبکستان را بر عهده دارد، در خصوص نخستین بازی این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ که در ورزشگاه آزتکا در مکزیکوسیتی برگزار خواهد شد، اظهار داشت: «این یک چالش است که هر تیمی در بازی در ارتفاعات با آن مواجه است. من تجربه بازی در جام جهانی ۲۰۱۰ در آفریقای جنوبی را دارم و می‌دانم که این شرایط می‌تواند دشوار باشد.»

وی افزود: «ما تصمیم گرفتیم که ازبکستان تنها یک روز قبل از بازی به مکزیک سفر کند و بلافاصله پس از بازی به ایالات متحده برگردیم. این یک مشکل است که همه تیم‌ها با آن مواجه هستند و فقط مختص ازبکستان نیست.»

کاناوارو همچنین به رقابت‌های دشوار گروه K اشاره کرد و گفت: «ما در گروهی قرار داریم که پرتغال و کلمبیا از مدعیان اصلی هستند. اما ما به عنوان یک تیم تازه‌وارد در این مسابقات، هیچ چیزی برای از دست دادن نداریم و باید با روحیه‌ای مثبت به میدان برویم.»

تیم ملی ازبکستان در نخستین بازی خود به مصاف کلمبیا خواهد رفت و کاناوارو امیدوار است که بازیکنانش بتوانند با عملکردی خوب، نشان دهند که چگونه می‌خواهند در آینده رشد کنند.

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