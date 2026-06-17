هدیه ویژه پس از درخشش برابر اسپانیا؛ مادر ووزینیا در آستانه سفر به آمریکا
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در حال همکاری با خانواده جوسیمر دیاز «ووزینیا»، دروازهبان تیم ملی کیپ ورد، است تا شرایط حضور مادر او در رقابتهای جام جهانی و تماشای دیدارهای این تیم فراهم شود.
به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیهای رسمی اعلام کرد که خانواده بازیکنان حاضر در جام جهانی مشمول تسهیلات ویژه کنسولی هستند و مقامات آمریکایی به طور مستقیم با خانواده جوسیمر دیاز «ووزینیا» برای تسریع روند دریافت ویزا در ارتباط هستند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، مادر این دروازهبان در حال حاضر گذرنامه معتبر در اختیار ندارد و مراحل دریافت آن را طی میکند تا بتواند برای سفر به آمریکا و حضور در مسابقات تیم ملی کیپ ورد اقدام کند.
ووزینیا پس از نمایش درخشان خود در تساوی بدون گل تیم ملی کیپ ورد برابر اسپانیا در آتلانتا مورد توجه رسانهها قرار گرفت. او پس از پایان این مسابقه در نشست خبری اعلام کرد که مادرش به دلیل مشکلات مالی و هزینههای مرتبط با فرآیند ویزا نتوانسته برای تماشای بازی به آمریکا سفر کند.
تیم ملی کیپ ورد در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی، روز ۲۱ ژوئن به مصاف اروگوئه خواهد رفت. این مسابقه از اهمیت بالایی برای نماینده آفریقا برخوردار است؛ تیمی که پس از کسب یک امتیاز ارزشمند مقابل اسپانیا، امیدوار است با نتیجهای مناسب شانس صعود خود را افزایش دهد.
این پرونده در چارچوب مسائل کنسولی مرتبط با جام جهانی مطرح شده است. در هفتههای اخیر، چندین فدراسیون فوتبال از دشواریهای ورود اعضای خانواده بازیکنان به ایالات متحده خبر دادهاند. موارد مشابهی نیز برای برخی خانوادههای بازیکنان تیمهای آفریقایی و آسیایی گزارش شده که عمدتاً به روندهای اداری و الزامات مهاجرتی مربوط بوده است.