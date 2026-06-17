شب تاریخی کاپیتان امباپه و درخشش اولیسه

به گزارش ایلنا، یک نیمه نخست فراموش‌شدنی برای خروس‌ها، با دو موقعیت بزرگ برای تیم ضعیف‌تر میدان همراه شد. در دقیقه ۲۵ بازی، کیلیان امباپه در کمال تعجب توپ را لو داد تا ضدحمله سریع سنگالی‌ها با ضربه نیکولاس جکسون به تیر دروازه برخورد کند و به شکلی خطرناک به بیرون برود. سپس در وقت‌های تلف‌شده، اسماعیل سار به طرز عجیبی یک توپ سرگردان را از فاصله شش قدمی به بالای تیرک فرستاد.

فرانسه پس از استراحت بین دو نیمه بالاخره به خود آمد و با ضربات دزیره دوئه، مایکل اولیسه و امباپه موقعیت‌های پیاپی خلق کرد تا ادوارد مندی در درون دروازه سنگال مجبور به واکنش شود. در ادامه، در حالی که کمتر از یک ساعت از زمان بازی گذشته بود، سادیو مانه در محوطه جریمه امباپه را سرنگون کرد؛ اما داور مسابقه در تصمیمی عجیب، حتی پس از بازبینی صحنه توسط VAR و بررسی مانیتور کنار زمین، به پنالتی اعتقادی نداشت.

با این حال، کاپیتان فرانسه زیاد منتظر اجرای عدالت نماند؛ او پاس دقیق و قطری اولیسه را دریافت کرد و با یک ضربه تک‌ضرب و زاویه‌دار، توپ را به گوشه پایین دروازه فرستاد. شیرهای ترانگا بلافاصله گل تساوی را زدند اما ضربه محکم جکسون به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

تیم متحول‌شده فرانسه در فاصله هشت دقیقه مانده به پایان مسابقه کار را تمام کرد؛ جایی که بردلی بارکولای تعویضی روی پاس عمقی و تماشایی آدرین رابیو صاحب توپ شد و با یک چیپ دیدنی توپ را از بالای سر مندی عبور داد. با این حال بازی هنوز تمام نشده بود؛ ابراهیم امبایه با یک شوت فوق‌العاده گل تسلی‌بخش سنگال را به ثمر رساند، اما امباپه بلافاصله با یک شوت قوسی و تماشایی از فاصله ۳۰ متری که با اشتباه مندی همراه شد، پاسخ این گل را داد.

نمرات فنی بازیکنان فرانسه در برابر سنگال

خط دروازه و دفاع

مایک مانیان (۶/۱۰): او خوش‌شانس بود که ضربه جکسون پس از برخورد به تیر، با اصابت به پای او به بیرون رفت. در لحظات پایانی مسابقه نیز نزدیک بود توپ را پشت خط دروازه خودی رها کند.

ژول کنده (۶/۱۰): در برخی صحنه‌ها توسط سادیو مانه آزار دید. او در کارهای هجومی خوب اضافه شد و هر چه از زمان بازی گذشت، عملکرد بهتری ارائه داد.

دایو اوپامکانو (۷/۱۰): در همان دقایق ابتدایی مقابل خطرات اسماعیل سار چند دفاع عالی انجام داد و نمایش بسیار استواری داشت.

ویلیام سالیبا (۶/۱۰): در سمت چپ خط دفاعی بازی کرد اما کاملاً راحت نشان داد. او یک تکل بسیار حیاتی روی پای سار زد.

لوکاس هرناندز (۶/۱۰): بسیاری از حملات سنگال از جناح او طراحی شد و چند بار در فضای پشت سر خود جا ماند. او نفوذهای هجومی همیشگی‌اش را نداشت.

خط هافبک

اورلین شوامنی (۶/۱۰): همیشه در دسترس بود و با دقت پاس می‌داد، هرچند پاس‌های او برندگی لازم را نداشت. او از نبردهای فیزیکی در میانه میدان لذت برد.

آدرین رابیو (۷/۱۰): با چند استارت رو به جلو، انرژی مورد نیاز را به تیم تزریق کرد. پاس عمقی او برای گل بارکولا فوق‌العاده بود.

عثمان دمبله (۶/۱۰): در فضاهای بین خطوط خطرناک ظاهر شد اما فرانسه در رساندن توپ به او موفق نبود و با وجود برتری تیمش، کم‌کم محو شد.

خط حمله

مایکل اولیسه (۸/۱۰): در ابتدا به طرز عجیبی ساکت بود. با انتقال به مرکز زمین در نیمه دوم احیا شد و قبل از اینکه با پاس تماشایی خود دفاع حریف را بشکافد و به امباپه پاس گل بدهد، خودش نیز موقعیت خطرناکی خلق کرد. او روی گل دوم کاپیتان نیز نقش داشت.

کیلیان امباپه (۸/۱۰): بازی او به دو نیمه متفاوت تقسیم شد. در نیمه اول در حفظ توپ بی‌دقت بود و شانس آورد که تنبیه نشد. در نیمه دوم پس از محروم شدن از پنالتی، با یک ضربه دقیق انتقام گرفت و کامبک خود را با یک شوت مهارنشدنی تکمیل کرد تا به برترین گلزن تاریخ کشورش در جام جهانی تبدیل شود.

دزیره دوئه (۶/۱۰): در فاز دفاعی کمی منفعل بود و در کارهای هجومی تهدید خاصی ایجاد نکرد، اما در نیمه دوم بسیار خطرناک‌تر شد و دو بار تا آستانه گلزنی پیش رفت.

بازیکنان تعویضی و سرمربی

بردلی بارکولا (۷/۱۰): با یک فرار هوشمندانه و ضربه چیپ تماشایی روی سر دروازه‌بان، تأثیرگذاری فوری خود را نشان داد.

رایان شرکی (بدون نمره): دیر به زمین آمد و فرصت کافی برای خلق موقعیت نداشت.

دیدیه دشان (۶/۱۰): عملکرد نیمه اول نگران‌کننده بود، اما تصمیم او برای انتقال اولیسه به مرکز زمین یک شاهکار تاکتیکی بود و سود زیادی به تیم رساند. او امیدوار است که بازی‌های بهتری در راه باشد.

منبع: گل

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