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کیپ ورد به صعود از گروه امیدوار شد

کیپ ورد به صعود از گروه امیدوار شد
کد خبر : 1800432
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تیم ملی فوتبال کیپ ورد پس از کسب تساوی ارزشمند مقابل اسپانیا، با اعتمادبه‌نفس بیشتری به ادامه رقابت‌های جام جهانی نگاه می‌کند. لاروس دوآرت، هافبک این تیم، معتقد است عملکرد برابر یکی از مدعیان مسابقات، باور بازیکنان کیپ ورد به صعود از مرحله گروهی را افزایش داده است.

به گزارش ایلنا، تساوی بدون گل تیم ملی کیپ ورد مقابل اسپانیا امیدهای این تیم برای حضور در مرحله حذفی جام جهانی را افزایش داده است.

لاروس دوآرت، هافبک کیپ ورد که نزدیک به ۷۰ دقیقه در زمین حضور داشت، درباره شرایط تیمش گفت: «فکر می‌کنم این نتیجه نشانه مثبتی برای آینده ما در این مسابقات باشد. پیش از این هم اعتمادبه‌نفس داشتیم اما بازی مقابل اسپانیا آزمون مهمی بود. اکنون نه تنها راضی هستیم، بلکه نسبت به قبل اطمینان بیشتری به توانایی‌های خود داریم.»

این بازیکن که در میانه میدان وظایف دفاعی متعددی را بر عهده داشت، در ارزیابی عملکرد تیمش افزود: «تمرکز اصلی ما روی انسجام دفاعی بود، اما کیفیت کار با توپ را هم داریم. در این مسابقه نشان دادیم که می‌توانیم در فاز دفاعی عملکرد خوبی داشته باشیم و در ادامه رقابت‌ها توانایی‌های هجومی خود را نیز بیشتر به نمایش بگذاریم.»

دوآرت ادامه داد: «نتیجه‌ای که مقابل اسپانیا به دست آوردیم اعتمادبه‌نفس زیادی به ما داده است. باید صبور باشیم و قدم به قدم پیش برویم، اما نسبت به بازی‌های آینده احساس بسیار خوبی داریم.»

تیم ملی کیپ ورد در مسیر صعود به جام جهانی عملکرد قابل قبولی داشت و در مرحله مقدماتی موفق شد ۱۶ گل به ثمر برساند و ۸ گل دریافت کند. این تیم همچنین پیش از آغاز رقابت‌ها چهار دیدار دوستانه برگزار کرد که حاصل آن دو پیروزی، یک تساوی و یک شکست بود. پیروزی ۳ بر صفر برابر صربستان از مهم‌ترین نتایج این تیم در مسیر آماده‌سازی محسوب می‌شود.

کیپ ورد که برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه می‌کند، پس از قرعه‌کشی به عنوان یکی از کم‌شانس‌ترین تیم‌های گروه H شناخته می‌شد. با این حال، کسب امتیاز برابر اسپانیا شرایط گروه را پیچیده کرده و امیدهای این تیم برای خلق یک شگفتی بزرگ را افزایش داده است.

شاگردان این تیم در ادامه مرحله گروهی باید مقابل عربستان سعودی و اروگوئه به میدان بروند و برای رسیدن به مرحله حذفی تلاش کنند.

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