به گزارش ایلنا به نقل از آر ام سی اسپورت، مسی در کنفرانس خبری پس از بازی به روزهای دشواری که پشت سر گذاشته اشاره کرد و گفت: "واقعیت این است که من روزهای سختی را تجربه کرده‌ام." او همچنین از هم‌تیمی‌هایش تشکر کرد و افزود: "آنها همیشه در کنار من بوده‌اند و به من قدرت زیادی برای عبور از این چالش داده‌اند."

مسی در ادامه به عشق خود به فوتبال اشاره کرد و گفت: "من عاشق بازی فوتبال هستم، این از کودکی برای من یک اشتیاق بوده است. وقتی احساس خوبی دارم، تمام تلاشم را می‌کنم." او همچنین به مقایسه خود با رافائل نادال پرداخت و اظهار داشت: "ما در این زمینه به هم شبیه هستیم؛ من می‌خواهم بهترین عملکرد را داشته باشم و احساس خوبی داشته باشم."

با هت‌تریک اخیر، مسی اکنون ۱۶ گل در تاریخ جام جهانی به ثمر رسانده و به عنوان یکی از بهترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها با میروسلاو کلوزه هم‌رتبه شده است. او در این باره گفت: "این یک افتخار است که در کنار کلوزه و رونالدو قرار دارم، اما نمی‌دانم این موضوع چقدر اهمیت دارد. کیلیان امباپه نیز در این رقابت‌ها حضور دارد و دو گل زده است. این فقط یک آمار است و چیز بیشتری نیست."

بازی بعدی آرژانتین در روز دوشنبه آینده و مقابل اتریش برگزار خواهد شد. مسی در پایان به چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: "نخستین بازی‌ها در یک رقابت رسمی، به ویژه در جام جهانی همیشه دشوار است. ما تجربه جام جهانی قبلی را داریم و می‌دانیم که هیچ چیز از پیش تعیین شده نیست. این یک جام جهانی بسیار باز است و همه تیم‌ها رقابتی هستند."

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