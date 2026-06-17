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راز اشک‌های لیونل مسی مقابل الجزایر چه بود؟

راز اشک‌های لیونل مسی مقابل الجزایر چه بود؟
کد خبر : 1800426
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​لیونل مسی، ستاره آرژانتینی و برنده هشت‌بار توپ طلا، با وجود نزدیک به ۳۹ سال سن، همچنان از استعداد فوق‌العاده خود بهره‌مند است. او در نخستین بازی آرژانتین در جام جهانی، موفق به زدن هت‌تریک مقابل الجزایر شد و تیمش را به پیروزی ۳-۰ رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از آر ام سی اسپورت، مسی در کنفرانس خبری پس از بازی به روزهای دشواری که پشت سر گذاشته اشاره کرد و گفت: "واقعیت این است که من روزهای سختی را تجربه کرده‌ام." او همچنین از هم‌تیمی‌هایش تشکر کرد و افزود: "آنها همیشه در کنار من بوده‌اند و به من قدرت زیادی برای عبور از این چالش داده‌اند."

مسی در ادامه به عشق خود به فوتبال اشاره کرد و گفت: "من عاشق بازی فوتبال هستم، این از کودکی برای من یک اشتیاق بوده است. وقتی احساس خوبی دارم، تمام تلاشم را می‌کنم." او همچنین به مقایسه خود با رافائل نادال پرداخت و اظهار داشت: "ما در این زمینه به هم شبیه هستیم؛ من می‌خواهم بهترین عملکرد را داشته باشم و احساس خوبی داشته باشم."

با هت‌تریک اخیر، مسی اکنون ۱۶ گل در تاریخ جام جهانی به ثمر رسانده و به عنوان یکی از بهترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها با میروسلاو کلوزه هم‌رتبه شده است. او در این باره گفت: "این یک افتخار است که در کنار کلوزه و رونالدو قرار دارم، اما نمی‌دانم این موضوع چقدر اهمیت دارد. کیلیان امباپه نیز در این رقابت‌ها حضور دارد و دو گل زده است. این فقط یک آمار است و چیز بیشتری نیست."

بازی بعدی آرژانتین در روز دوشنبه آینده و مقابل اتریش برگزار خواهد شد. مسی در پایان به چالش‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: "نخستین بازی‌ها در یک رقابت رسمی، به ویژه در جام جهانی همیشه دشوار است. ما تجربه جام جهانی قبلی را داریم و می‌دانیم که هیچ چیز از پیش تعیین شده نیست. این یک جام جهانی بسیار باز است و همه تیم‌ها رقابتی هستند."

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