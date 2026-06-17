به گزارش ایلنا، محمد محبی، ستاره تیم ملی فوتبال، که در جریان بازی روز گذشته مقابل نیوزیلند در لس‌آنجلس موفق به گلزنی شده بود، پس از موجی از تحلیل‌ها و سوءتفاهم‌ها درباره نحوه خوشحالی‌اش، با انتشاریک استوری اینستاگرامی به شفاف‌سازی پرداخت.

محبی در متن این استوری نوشت: «شادی گل دیروز به دور از قصد و غرض خاصی فقط شادی بعد از گل بود مثل تمام بازیکنای دیگه و من همیشه به تمام ایرانیان عزیز با هر عقیده و نظر احترام میزارم و دوستشون دارم و بازم تشکر می‌کنیم بابت حمایت بی‌نظیر دیروزتون در لس آنجلس »

تیم ملی ایران که برای رقابت‌های خود در مکزیک به سر می‌برد، در این مسابقه از حمایت پرشور هواداران ایرانی مقیم لس‌آنجلس برخوردار بود و استوری مهاجم ایران نیز با هدف تقدیر از این حمایت‌ها و پایان دادن به شایعات فضای مجازی منتشر شده است.

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