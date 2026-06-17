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پاسخ ستاره تیم ملی به حواشی لس‌آنجلس

محبی سوءتفاهم‌ها را برطرف کرد (عکس)

محبی سوءتفاهم‌ها را برطرف کرد (عکس)
کد خبر : 1800425
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ستاره تیم ملی فوتبال، با انتشار یک استوری در صفحه رسمی خود در اینستاگرام، به حواشی و تفسیرهای شکل‌گرفته پیرامون شادی گل خود در جریان مسابقه اخیر تیم ملی در لس‌آنجلس واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، محمد محبی، ستاره تیم ملی فوتبال، که در جریان بازی روز گذشته مقابل نیوزیلند در لس‌آنجلس موفق به گلزنی شده بود، پس از موجی از تحلیل‌ها و سوءتفاهم‌ها درباره نحوه خوشحالی‌اش، با انتشاریک استوری اینستاگرامی به شفاف‌سازی پرداخت.

محبی سوءتفاهم‌ها را برطرف کرد (عکس)

محبی در متن این استوری نوشت: «شادی گل دیروز به دور از قصد و غرض خاصی فقط شادی بعد از گل بود مثل تمام بازیکنای دیگه و من همیشه به تمام ایرانیان عزیز با هر عقیده و نظر احترام میزارم و دوستشون دارم و بازم تشکر می‌کنیم بابت حمایت بی‌نظیر دیروزتون در لس آنجلس »

تیم ملی ایران که برای رقابت‌های خود در مکزیک به سر می‌برد، در این مسابقه از حمایت پرشور هواداران ایرانی مقیم لس‌آنجلس برخوردار بود و استوری مهاجم ایران نیز با هدف تقدیر از این حمایت‌ها و پایان دادن به شایعات فضای مجازی منتشر شده است.

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