به گزارش ایلنا، اردوی تیم ملی کره جنوبی در جام جهانی ۲۰۲۶ تحت تأثیر اختلافی کم‌سابقه با رسانه‌های این کشور قرار گرفته است. این تنش پس از آن شکل گرفت که در جریان یک تمرین پیش از آغاز مسابقات، گفت‌وگوی دو خبرنگار درباره وضعیت خدمت سربازی سون هیونگ‌مین به‌طور ناخواسته ضبط و سپس در یک برنامه تلویزیونی پخش شد.

سون، ستاره ۳۳ ساله فوتبال کره جنوبی که سابقه سال‌ها حضور در تاتنهام و اکنون عضویت در لس‌آنجلس اف‌سی را در کارنامه دارد، پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ همراه تیم ملی کشورش از خدمت اجباری نظامی معاف شد و به جای آن تنها یک دوره سه هفته‌ای آموزش پایه نظامی را پشت سر گذاشت.

با این حال، انتشار اظهارات انتقادی برخی خبرنگاران درباره این معافیت، واکنش منفی اعضای تیم ملی را به دنبال داشت. در پی این اتفاق، سون پس از پیروزی ۲ بر یک کره جنوبی برابر جمهوری چک در نخستین دیدار خود در جام جهانی، از گفت‌وگو با رسانه‌ها خودداری کرد.

فدراسیون فوتبال کره جنوبی نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی از اظهارات مطرح‌شده انتقاد کرد و اعلام داشت این اتفاق باعث «شوک و ناامیدی شدید» در میان اعضای تیم ملی شده است.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «فدراسیون فوتبال کره جنوبی به نقش رسانه‌ها و فعالیت‌های خبری احترام می‌گذارد، اما پوشش رسانه‌ای باید بر پایه احترام متقابل و اعتماد شکل بگیرد و حفاظت از بازیکنان و احترام به آن‌ها در اولویت قرار داشته باشد.»

فدراسیون همچنین از رسانه‌ها خواست برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، مسئولانه‌تر عمل کنند و شرایطی فراهم شود که بازیکنان بتوانند با آرامش کامل روی عملکرد خود در جام جهانی تمرکز کنند.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «از رسانه‌ها و جامعه فوتبال می‌خواهیم برای حمایت از تیم ملی کره جنوبی متحد شوند تا بازیکنان بتوانند بهترین نمایش خود را در جام جهانی ارائه دهند. فدراسیون نیز همچنان حفاظت از بازیکنان و ایجاد یک فضای رسانه‌ای سالم را در اولویت قرار خواهد داد.»

فدراسیون فوتبال کره جنوبی تاکنون به‌صورت رسمی اعلام نکرده که تحریم رسانه‌ای بازیکنان پایان یافته است یا خیر. همچنین فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) نیز هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده است.

کره جنوبی جام جهانی ۲۰۲۶ را با پیروزی مقابل جمهوری چک آغاز کرده و یکی از مدعیان صعود از گروه خود به مرحله حذفی به شمار می‌رود.

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