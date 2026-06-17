انتقاد کاپیتان سنگال از محدودیت ورود هواداران به آمریکا در جام جهانی
کالیدو کولیبالی نسبت به محدودیتهای ورود هواداران کشورهای آفریقایی به آمریکا در جریان جام جهانی ۲۰۲۶ انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، کالیدو کولیبالی پس از شکست ۳ بر یک سنگال مقابل فرانسه در نخستین دیدار این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶، درباره مشکلات ورود هواداران سنگالی به آمریکا صحبت کرد و خواستار فراهم شدن شرایط برابر برای حمایت هواداران همه کشورها شد.
دولت آمریکا در ماههای گذشته محدودیتهایی را برای ورود اتباع برخی کشورها از جمله سنگال، ساحل عاج، ایران و هائیتی اعمال کرده است. این محدودیتها اگرچه شامل بازیکنان، اعضای کادر فنی و خانواده درجه یک آنها نمیشود، اما هواداران عادی را تحت تأثیر قرار داده است.
کولیبالی در این باره گفت: «فدراسیون تلاش کرد شرایط حضور خانوادهها و نزدیکان ما را فراهم کند اما واقعیت این است که برخی از هواداران نتوانستند به آمریکا سفر کنند.»
مدافع سابق چلسی افزود: «فکر میکنم هر تیمی باید بتواند مردم و هوادارانش را کنار خود داشته باشد. برای من قابل درک نیست که چرا کشورهای آفریقایی نمیتوانند از حضور هواداران خود بهرهمند شوند.»
او در ادامه تأکید کرد: «نمیخواهم درباره سیاست صحبت کنم. من فقط درباره فوتبال حرف میزنم. فوتبال متعلق به همه مردم است و همه باید فرصت لذت بردن از آن را داشته باشند.»
کاپیتان سنگال همچنین گفت بازیکنان تیمش تلاش میکنند برای مردم کشورشان بازی کنند و نماینده شایستهای برای آنها باشند.
سنگال در دیدار نخست خود در ورزشگاه متلایف مقابل فرانسه شکست خورد؛ مسابقهای که در نزدیکی نیویورک و در منطقهای با جمعیت قابل توجهی از مهاجران آفریقایی برگزار شد.
در همین حال، کولیبالی از حمایت جامعه سنگالیهای مقیم آمریکا قدردانی کرد و گفت حضور آنها در ورزشگاه به تیم ملی کشورش انگیزه مضاعف داده است.
موضوع محدودیتهای ویزایی در روزهای اخیر به یکی از حاشیههای جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است. پیش از این نیز ووزینیا، دروازهبان تیم ملی کیپورد، اعلام کرده بود که مادرش به دلیل مشکلات مربوط به ویزا نتوانسته از نزدیک شاهد حضور او در جام جهانی باشد.
ووزینیا که در تساوی بدون گل کیپورد مقابل اسپانیا عنوان بهترین بازیکن میدان را به دست آورد، گفته بود هزینههای مربوط به دریافت ویزا و زمان محدود باعث شد خانوادهاش نتوانند خود را به آمریکا برسانند.
با این حال وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که برای اعضای خانواده بازیکنان امکان دریافت معافیتهای ویژه در روند صدور ویزا وجود دارد و تلاش میشود مشکلات موجود برطرف شود.