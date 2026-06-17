واکنش مسی به ثبت رکورد تاریخی در جام جهانی

به گزارش ایلنا، لیونل مسی در جریان پیروزی ۳ بر صفر آرژانتین برابر الجزایر در نخستین دیدار این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶، نمایشی درخشان ارائه داد و با ثبت هت‌تریک، نام خود را بار دیگر در تاریخ این رقابت‌ها جاودانه کرد.

ستاره ۳۸ ساله آرژانتین که برای ششمین دوره در جام جهانی حضور دارد، برای نخستین بار در این تورنمنت موفق به ثبت هت‌تریک شد و با رسیدن به ۱۶ گل، با رکورد میروسلاو کلوزه آلمانی به عنوان بهترین گلزن تاریخ جام جهانی برابری کرد.

مسی پس از پایان مسابقه گفت: «اینکه بتوانم چنین لحظه‌ای را در کنار خانواده‌ام، هم‌تیمی‌هایم و افرادی که همیشه کنارم بوده‌اند تجربه کنم، واقعاً زیباست. از این اتفاق بسیار خوشحالم.»

درخشش کاپیتان آلبی‌سلسته امیدهای آرژانتین برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان را افزایش داده است؛ تیمی که در صورت تکرار قهرمانی، نخستین تیم پس از برزیل ۱۹۶۲ خواهد بود که دو جام جهانی متوالی را فتح می‌کند.

مسی درباره شرایط تیمش نیز اظهار کرد: «ما گروهی متحد و بسیار قدرتمند هستیم. احساس خوبی دارم و خوشحالیم که توانستیم در دیداری دشوار به پیروزی برسیم. شروع مسابقات با برد در بازی نخست اهمیت زیادی داشت.»

او همچنین از حمایت هواداران آرژانتین قدردانی کرد و گفت: «بار دیگر هواداران نشان دادند که آرژانتین تا چه اندازه عاشق فوتبال و تیم ملی است. یک بار دیگر ورزشگاه را پر کردند و از آنها سپاسگزارم.»

در سوی دیگر، لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، پس از نمایش خیره‌کننده کاپیتان تیمش گفت: «دیگر واژه‌ای برای توصیف مسی ندارم. بیش از ۲۰ سال است که ما را به دیدن چنین نمایش‌هایی عادت داده و الهام‌بخش همه کسانی است که فوتبال او را تماشا می‌کنند.»

اسکالونی در ادامه با اشاره به دیدار بعدی تیمش برابر اتریش در گروه J افزود: «قدم به قدم پیش می‌رویم. تیم از این پیروزی خوشحال است و در این مسابقه فرصت بازی به بازیکنان زیادی داده شد. امیدواریم بازی بعدی را هم ببریم تا با آرامش بیشتری به دیدار سوم مرحله گروهی برسیم.»

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