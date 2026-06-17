برگزاری نخستین تمرین تیم ملی پس از دیدار با نیوزیلند در تیخوانا
نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار برابر نیوزیلند، از ساعت ۱۸ به وقت محلی در تیخوانا برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، این تمرین در دو بخش برگزار شد؛ بازیکنانی که روز گذشته مقابل نیوزیلند به میدان رفته بودند، برنامههای ریکاوری و بازتوانی را پشت سر گذاشتند و سایر بازیکنان، تمرینات تاکتیکی خود را روی چمن زیر نظر کادر فنی انجام دادند.
در این روز نیز مانند روزهای گذشته، خبرنگاران متعددی از رسانههای مختلف در محل تمرین حضور داشتند.
دروازهبانان تیم ملی تمرینات تخصصی خود را زیر نظر مربیان دروازهبانی برگزار کردند.
پاسکاریهای یکضرب و دوضرب از جمله برنامههای تمرینی امروز شاگردان امیر قلعهنویی بود. همچنین تمرینات پنجدردو و پاسهای بلند نیز در دستور کار بازیکنان قرار داشت.
در بخش پایانی تمرین، بازیکنان حاضر در زمین در نیمی از زمین به انجام تمرینات تاکتیکی زیر نظر کادر فنی پرداختند.