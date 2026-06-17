به گزارش ایلنا به نقل از اکیپ، در حالیکه رقابت‌های جام جهانی در حال برگزاری است، سی و سه بازیکن جوان از آکادمی باشگاه پاری‌سن‌ژرمن در حال آماده‌سازی برای کنکور سراسری هستند. این آزمون از ۲۵ تا ۲۸ خرداد ماه برگزار می‌شود و باشگاه برای حمایت از این بازیکنان تمام امکانات خود را به کار گرفته است. در این گروه، ۲۲ پسر و ۱۱ دختر حضور دارند و با وجود پایان فصل ورزشی، تمرینات در کمپ باشگاه واقع در پویسی ادامه دارد.

نینا روسلوت، دروازه‌بان ۱۸ ساله، در این باره گفت: «من هنوز راه‌حلی پیدا نکرده‌ام.» او و سه همکلاسی‌اش که در حال آماده‌سازی برای امتحان ریاضی بودند، به سختی بین تحصیل و تمرینات ورزشی تعادل برقرار می‌کنند. روسلوت افزود: «برای ما، تحصیلات بسیار مهم است، زیرا درآمد ما همیشه به اندازه کافی نخواهد بود.»

ادم غلب، هافبک ۱۷ ساله، نیز درباره چالش‌های موجود گفت: «فصل بسیار طولانی بود و ما هر روز کلاس داشتیم.» در این راستا، بیش از سی معلم در کمپ حضور دارند تا به این بازیکنان کمک کنند. آمبرین ثاروی، معلم درسی، توضیح داد که برای افزایش تمرکز دانش‌آموزان، زمان‌های استراحت در کلاس‌ها در نظر گرفته شده است.

جولی گورینل، هماهنگ‌کننده آموزشی، از برنامه «TurboBac» خبر داد که از ماه آوریل آغاز می‌شود و شامل استخدام معلمان برای تدریس دروس مهم است. همچنین، با کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها، تلاش می‌شود تا به این جوانان کمک بیشتری شود.

غلب در ادامه گفت: «معلمان ما بسیار حمایتگر هستند و ما می‌توانیم هر زمان که سوالی داشته باشیم، از آن‌ها بپرسیم.» با وجود چالش‌های موجود، این بازیکنان جوان به خوبی از عهده فشارهای تحصیلی و ورزشی برمی‌آیند و امیدوارند که در کنکور موفق شوند.

در سال گذشته، ۹۴.۷ درصد از دانش‌آموزان موفق به قبولی در کنکور شدند و امسال هدف آن‌ها دستیابی به ۱۰۰ درصد موفقیت است. نتیجه نهایی در چند هفته آینده اعلام خواهد شد.

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