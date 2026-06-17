به گزارش ایلنا به نقل از گلوبو اسپورت، لیونل مسی با به ثمر رساندن سه گل در پیروزی ۳ بر صفر آرژانتین مقابل الجزایر در روز سه‌شنبه در کانزاس سیتی، به رکورد ۱۶ گل در تاریخ جام‌های جهانی رسید و با این عملکرد، رکورد گلزنی میروسلاو کلوزه را شکست. اما این بازی با یک صحنه جنجالی همراه بود: در نیمه اول و در حالی که نتیجه یک بر صفر به نفع آرژانتین بود، بازیکنان الجزایری خواستار اخراج مسی پس از خطای شدید او بر روی مدافع ماندی شدند.

بر اساس نظر اولیویرا، کارشناس داوری شبکه‌های گلوبو، این صحنه باید کارت زرد می‌گرفت و نه کارت قرمز. داور لهستانی، شیمون مارسینیاک، خطا را اعلام کرد اما هیچ کارتی به مسی نداد. اولیویرا در این باره گفت: «این خطا باید کارت زرد می‌گرفت. این نوع خطا، خطرناک است و طبق قوانین، زمانی است که بازیکن عملی را انجام می‌دهد بدون اینکه به عواقب یا خطرات برای حریف توجه کند. شدت خطا متوسط بود و نیروی بیش از حدی برای اخراج وجود نداشت.»

این جنجال در دقیقه ۳۰ نیمه اول رخ داد، زمانی که مسی در تلاش برای پاس دادن، توپ را به ماندی باخت. مدافع الجزایری در حال محافظت از توپ بود که مسی با پای چپ خود به ساق پای او ضربه زد. ماندی به شدت درد کشید و خواستار اخراج مسی شد و از اینکه داوری بدون استفاده از VAR بازی را از سر گرفت، بسیار عصبانی بود.

این دیدار، آغاز رقابت‌های گروه J در جام جهانی ۲۰۲۶ بود و مسی که در ششمین جام جهانی خود به میدان رفت، به رکورد ۱۶ گل در این تورنمنت دست یافت.

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