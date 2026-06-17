هالند پس از هتتریک تاریخی مسی: او دیوانه است!
ارلینگ هالند با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی به نمایش درخشان لیونل مسی در نخستین دیدار آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی در نخستین بازی آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ نمایشی خیرهکننده ارائه کرد و با ثبت سه گل، نقش اصلی را در پیروزی ۳ بر صفر تیمش مقابل الجزایر در ورزشگاه کانزاس سیتی ایفا کرد.
عملکرد ستاره ۳۸ ساله آرژانتین بازتاب گستردهای در دنیای فوتبال داشت و ارلینگ هالند، مهاجم تیم ملی نروژ و باشگاه منچسترسیتی، نیز به آن واکنش نشان داد.
هالند در حساب کاربری خود در اسنپچت نوشت: «مسی یک دیوانه است» و در کنار این جمله از ایموجی تاج استفاده کرد؛ اشارهای به نمایش فوقالعاده کاپیتان آرژانتین در این مسابقه.
مسی با این هتتریک علاوه بر کسب سه امتیاز ارزشمند برای آرژانتین، یک رکورد تاریخی را نیز جابهجا کرد. او به مسنترین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که موفق به ثبت هتتریک شده است.
رکورد پیشین در اختیار کریستیانو رونالدو بود که در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه و در دیدار برابر اسپانیا، در سن ۳۳ سالگی هتتریک کرده بود. مسی اما این رکورد را در ۳۸ سالگی از آن خود کرد.
کاپیتان آرژانتین همچنین با گلهای خود تعداد گلهایش در تاریخ جام جهانی را به عدد ۱۶ رساند و از این حیث در کنار میروسلاو کلوزه، مهاجم اسطورهای آلمان، به صدر جدول گلزنان تاریخ این رقابتها رسید.
آرژانتین با درخشش مسی شروعی مقتدرانه در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ داشت و حالا امیدوار است با تداوم این روند، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این دوره از رقابتها باشد.