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با رسیدن به رکورد میروسلاو کلوزه

مسی برترین گلزن تاریخ جام جهانی شد

مسی برترین گلزن تاریخ جام جهانی شد
کد خبر : 1800384
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لیونل مسی با به ثمر رساندن سه گل در دیدار برابر الجزایر، به مجموع ۱۶ گل در جام‌های جهانی رسید و رکورد میروسلاو کلوزه، مهاجم آلمانی را برابر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اوله، مسی در ششمین حضور خود در جام جهانی و در بازی شماره ۲۰۰ خود با تیم ملی آرژانتین، درخشش خیره‌کننده‌ای داشت و با زدن سه گل در برابر الجزایر، به رکورد ۱۶ گل در تاریخ جام‌های جهانی رسید.

این در حالی است که او پیش از این ۱۳ گل در جام‌های جهانی به ثمر رسانده بود: یک گل در آلمان ۲۰۰۶، چهار گل در برزیل ۲۰۱۴، یک گل در روسیه ۲۰۱۸ و هفت گل در قطر ۲۰۲۲. او در جام جهانی ۲۰۱۰ در آفریقای جنوبی موفق به گلزنی نشد.

با این ۱۶ گل، مسی از رونالدو برزیلی با ۱۵ گل و گرد مولر با ۱۴ گل پیشی گرفت و به رکورد میروسلاو کلوزه رسید. همچنین، ژوست فونتین فرانسوی با ۱۳ گل در این رده‌بندی قرار دارد.

مسی در این بازی‌ها گل‌های خود را به شرح زیر به ثمر رسانده است:

۱- در دیدار ۶-۰ مقابل صربستان در سال ۲۰۰۶ (مرحله گروهی)

۲- در دیدار ۲-۱ مقابل بوسنی در سال ۲۰۱۴ (مرحله گروهی)

۳- در دیدار ۱-۰ مقابل ایران در سال ۲۰۱۴ (مرحله گروهی)

۴- در دیدار ۳-۲ مقابل نیجریه در سال ۲۰۱۴ (مرحله گروهی)

۵- در دیدار ۳-۲ مقابل نیجریه در سال ۲۰۱۴ (مرحله گروهی)

۶- در دیدار ۲-۱ مقابل نیجریه در سال ۲۰۱۸ (مرحله گروهی)

۷- در دیدار ۱-۲ مقابل عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ (مرحله گروهی)

۸- در دیدار ۲-۰ مقابل مکزیک در سال ۲۰۲۲ (مرحله گروهی)

۹- در دیدار ۲-۱ مقابل استرالیا در سال ۲۰۲۲ (مرحله یک‌هشتم نهایی)

۱۰- در دیدار ۲-۲ مقابل هلند در سال ۲۰۲۲ (مرحله یک‌چهارم نهایی)

۱۱- در دیدار ۳-۰ مقابل کرواسی در سال ۲۰۲۲ (مرحله نیمه‌نهایی)

۱۲- در دیدار ۳-۳ مقابل فرانسه در سال ۲۰۲۲ (فینال)

۱۳- در دیدار ۳-۳ مقابل فرانسه در سال ۲۰۲۲ (فینال)

۱۴- در دیدار ۳-۰ مقابل الجزایر در سال ۲۰۲۶ (مرحله گروهی)

۱۵- در دیدار ۳-۰ مقابل الجزایر در سال ۲۰۲۶ (مرحله گروهی)

۱۶- در دیدار ۳-۰ مقابل الجزایر در سال ۲۰۲۶ (مرحله گروهی)

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