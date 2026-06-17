برنامه بازیهای امروز و فردا جام جهانی ۲۰۲۶: رونالدو و انگلیس در کانون توجه روز هشتم
روز هشتم جام جهانی با برگزاری چهار دیدار پیگیری میشود؛ جایی که پرتغال با رهبری کریستیانو رونالدو به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو میرود و انگلیس در دیداری حساس برابر کرواسی قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، رقابتهای مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد و شامگاه چهارشنبه و پنجشنبه با چهار مسابقه در گروههای K و L ادامه خواهد یافت. در مهمترین دیدارهای این روز، پرتغال مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو صفآرایی میکند و انگلیس نیز برابر کرواسی قرار میگیرد.
برنامه مسابقات به شرح زیر است:
چهارشنبه ۲۷ خرداد - ساعت ۲۰:۳۰
پرتغال - جمهوری دموکراتیک کنگو / ورزشگاه هیوستون
چهارشنبه ۲۷ خرداد - ساعت ۲۳:۳۰
انگلیس - کرواسی / ورزشگاه آرلینگتون
روز هشتم
پنجشنبه ۲۸ خرداد - ساعت ۰۲:۳۰
غنا - پاناما / ورزشگاه تورنتو
پنجشنبه ۲۸ خرداد - ساعت ۰۵:۳۰
ازبکستان - کلمبیا / ورزشگاه آزتکا
کریستیانو رونالدو در ششمین حضور خود در جام جهانی، بازوبند کاپیتانی پرتغال را در دیدار برابر جمهوری دموکراتیک کنگو بر بازو خواهد بست. پرتغالیها با ستارههایی چون برونو فرناندز، برناردو سیلوا و ویتینیا یکی از مدعیان صعود از گروه K محسوب میشوند. در سوی مقابل، جمهوری دموکراتیک کنگو پس از ۵۲ سال بار دیگر حضور در جام جهانی را تجربه میکند و امیدوار است با تکیه بر بازیکنانی مانند یوان ویسا، شانس خود را برابر یکی از قدرتهای فوتبال اروپا آزمایش کند.
در دیگر دیدار مهم این روز، انگلیس و کرواسی در آرلینگتون به مصاف هم میروند. این مسابقه یادآور نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۱۸ است؛ جایی که کرواسی با برتری ۲ بر یک راهی فینال شد. کرواتها همچنان روی تجربه لوکا مودریچ حساب باز کردهاند و انگلیس نیز با هری کین در خط حمله به دنبال شروعی قدرتمند در رقابتهاست.
غنا و پاناما نیز در تورنتو رودرروی یکدیگر قرار میگیرند. غناییها با حضور مهرههایی مانند جردن آیو و ایناکی ویلیامز امیدوارند نخستین امتیازات خود را کسب کنند. پاناما نیز پس از پشت سر گذاشتن مرحله مقدماتی بدون شکست، دومین حضور خود در جام جهانی را تجربه میکند.
آخرین مسابقه این روز بین ازبکستان و کلمبیا برگزار خواهد شد. کلمبیا پس از غیبت در دوره گذشته جام جهانی با ستارگانی نظیر لوئیس دیاز و خامس رودریگز به مسابقات بازگشته است. ازبکستان نیز برای نخستین بار در تاریخ فوتبال خود حضور در جام جهانی را تجربه میکند و به دنبال ثبت نتیجهای تاریخی برابر یکی از تیمهای مطرح آمریکای جنوبی خواهد بود.