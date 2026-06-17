جام جهانی ۲۰۲۶؛
پتکوویچ: برابر قهرمان جهان شکست خوردیم، اما تسلیم نمیشویم
سرمربی تیم ملی الجزایر پس از شکست مقابل آرژانتین در هفته نخست جام جهانی ۲۰۲۶، از تلاش بازیکنانش تمجید کرد و تأکید داشت که تیمش همچنان برای صعود از مرحله گروهی شانس دارد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی الجزایر در نخستین دیدار خود در گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۳ بر صفر برابر آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، شکست خورد. با این حال سرمربی الجزایر در نشست خبری پس از مسابقه، ضمن پذیرش برتری حریف، از عملکرد شاگردانش دفاع کرد.
ولادمیر پتکوویچ در این نشست اظهار داشت: «ما برابر یکی از بهترین تیمهای جهان بازی کردیم؛ تیمی که سالهاست در بالاترین سطح فوتبال قرار دارد. نتیجه مطلوب ما نبود، اما بازیکنانم تا آخرین دقیقه جنگیدند و از تلاش آنها راضی هستم.»
سرمربی الجزایر با اشاره به کیفیت فنی آرژانتین و درخشش لیونل مسی افزود: «وقتی مقابل بازیکنانی مانند مسی قرار میگیرید، کوچکترین اشتباه میتواند مجازات شود. آنها از فرصتهای خود بهترین استفاده را کردند و شایسته پیروزی بودند.»
وی همچنین تأکید کرد که شکست در بازی نخست به معنای پایان کار الجزایر نیست و گفت: «هنوز دو مسابقه دیگر پیش رو داریم و همه چیز در اختیار خودمان است. باید اشتباهات این دیدار را بررسی کنیم و با ذهنیتی قویتر به بازی بعدی برویم.»
سرمربی الجزایر درباره دیدار آینده برابر اردن نیز اظهار داشت: «بازی بعدی برای ما حکم فینال را دارد. اگر میخواهیم شانس صعودمان حفظ شود، باید واکنش مناسبی به این شکست نشان دهیم.»
الجزایر با این شکست بدون امتیاز در رتبه چهارم گروه J قرار گرفت، اما کادر فنی این تیم امیدوار است با کسب نتیجه در مسابقات آینده، بار دیگر به جمع مدعیان صعود بازگردد.