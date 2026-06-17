جام جهانی ۲۰۲۶؛
اسکالونی: آرژانتین با فروتنی به مسیرش ادامه میدهد
سرمربی تیم ملی آرژانتین پس از پیروزی قاطع شاگردانش برابر الجزایر در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶، ضمن تمجید از عملکرد بازیکنانش تأکید کرد که راه طولانی تا رسیدن به هدف نهایی باقی مانده است.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین در هفته نخست رقابتهای گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۳ بر صفر الجزایر را شکست داد تا مدافع عنوان قهرمانی، شروعی مقتدرانه در این مسابقات داشته باشد. پس از پایان بازی، لیونل اسکالونی در نشست خبری از نمایش شاگردانش ابراز رضایت کرد.
اسکالونی در این نشست گفت: «از عملکرد تیم راضی هستم. بازیکنان با تمرکز بالا وارد زمین شدند و توانستند برنامههای تاکتیکی را به خوبی اجرا کنند. شروع با پیروزی در جام جهانی اهمیت زیادی دارد، اما هنوز چیزی به دست نیاوردهایم.»
سرمربی آلبیسلسته همچنین به درخشش لیونل مسی اشاره کرد و اظهار داشت: «مسی بازیکنی است که همیشه تفاوتها را رقم میزند. تجربه، شخصیت و کیفیت فنی او برای تیم بسیار ارزشمند است، اما موفقیت ما حاصل تلاش همه بازیکنان است.»
وی درباره عملکرد الجزایر نیز گفت: «آنها تیمی سازمانیافته و جنگنده هستند. نتیجه شاید آسان به نظر برسد، اما مسابقه دشواری را پشت سر گذاشتیم و برای رسیدن به این پیروزی تلاش زیادی کردیم.»
اسکالونی در پایان با اشاره به دیدار بعدی برابر اتریش افزود: «هر بازی در جام جهانی حکم یک فینال را دارد. باید آرامش و تمرکز خود را حفظ کنیم و با همان ذهنیت برنده به مسابقات آینده برویم.»
آرژانتین با این پیروزی سه امتیازی صدرنشین گروه J شد و حالا با روحیهای بالا خود را برای دیدار حساس مقابل اتریش آماده میکند؛ مسابقهای که میتواند صعود زودهنگام آلبیسلسته به مرحله حذفی را تا حد زیادی تضمین کند.