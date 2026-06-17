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ترکیب احتمالی پرتغال مقابل کنگو: کریس رونالدو وارد می‌شود

ترکیب احتمالی پرتغال مقابل کنگو: کریس رونالدو وارد می‌شود
کد خبر : 1800357
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تیم ملی پرتغال در نخستین دیدار خود در گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو خواهد رفت.

به گزارش ایلنا این بازی در حالی برگزار می‌شود که پرتغال به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی شناخته می‌شود و با ستاره‌هایی چون کریستیانو رونالدو، که در ششمین حضور خود در این رقابت‌ها قرار دارد، به میدان می‌رود.

پرتغال با ۲۷ پیروزی، ۷ تساوی و تنها ۵ شکست در تاریخ جام جهانی، پس از اسپانیا بهترین عملکرد را در میان تیم‌های اروپایی داشته است. این تیم در حالی به مصاف کنگو می‌رود که رونالدو پس از یک فصل موفق با ۳۰ گل در ۳۷ بازی، آماده است تا در این رقابت‌ها درخشش خود را ادامه دهد.

از سوی دیگر، کنگو پس از ۵۲ سال به جام جهانی بازگشته است. این تیم در سال ۱۹۷۴ تحت نام زئیر در این رقابت‌ها شرکت کرده بود و با پیروزی در مرحله پلی‌آف، جواز حضور در این دوره را کسب کرد. کنگو با دفاع مستحکم و قدرت ذهنی خود توانسته است تیم‌های بزرگی مانند کامرون و نیجریه را در مراحل مقدماتی حذف کند.

ترکیب احتمالی پرتغال: دیگو کاستا؛ ژوآو کاسلو، توماس آروجو، گونسالو ایناسیو و نونو مندس؛ ژوآو نووس، ویتینیا و برونو فرناندس؛ برناردو سیلوا، ژوآو فلیکس و کریستیانو رونالدو خواهد بود.

ترکیب احتمالی کنگو: مپاسی؛ وان-بیساکا، امبمبا، توآنزبه و ماسوآکو؛ سادیکی؛ ویسا، موتوسامی، موکائو و مشکاک الیا؛ باکامبو خواهد بود.

این دیدار با قضاوت عبدالرحمن الجاسم از قطر برگزار خواهد شد و اکنون همه منتظرند تا بعد از آتش بازی لیونل مسی و هت تریک او مقابل الجزایر، شاهد اولین نمایش کریس رونالدو در جام 2026 باشند.

 

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