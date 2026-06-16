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جام جهانی ۲۰۲۶؛

دشان: شخصیت فرانسه در نیمه دوم تفاوت را رقم زد

دشان: شخصیت فرانسه در نیمه دوم تفاوت را رقم زد
کد خبر : 1800296
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دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، پس از پیروزی ۳ بر ۱ شاگردانش مقابل سنگال در نخستین دیدار جام جهانی ۲۰۲۶، از واکنش تیمش در نیمه دوم تمجید کرد و معتقد است تجربه و کیفیت بالای بازیکنان فرانسه عامل اصلی کسب سه امتیاز بوده است.

به گزارش ایلنا، سرمربی خروس‌ها در نشست خبری پس از مسابقه گفت تیمش در نیمه نخست با مشکلاتی در گردش توپ و کنترل میانه میدان روبه‌رو بود، اما تغییرات تاکتیکی پس از استراحت بین دو نیمه باعث شد فرانسه نمایش بهتری ارائه دهد. او تأکید کرد که بازیکنانش در لحظات حساس مسابقه شخصیت قهرمانی خود را نشان دادند. 

دشان همچنین از عملکرد ستارگان هجومی تیمش، به‌ویژه کیلیان امباپه و مایکل اولیسه، تمجید کرد. امباپه با دو گل در این مسابقه به بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه تبدیل شد و اولیسه نیز با خلق موقعیت‌های متعدد و ثبت پاس گل، عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آورد. 

سرمربی فرانسه درباره حریف آفریقایی خود نیز گفت: «سنگال تیمی قدرتمند با بازیکنانی سطح بالا است و در نیمه نخست مشکلات زیادی برای ما ایجاد کرد.» دشان پیش از مسابقه نیز بارها از قدرت خط میانی و توان هجومی سنگال تمجید کرده بود. 

فرانسه با این پیروزی صدرنشین موقت گروه I شد و حالا خود را برای دیدارهای حساس برابر عراق و نروژ آماده می‌کند؛ مسابقاتی که می‌تواند صعود زودهنگام خروس‌ها به مرحله حذفی را قطعی کند. 

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