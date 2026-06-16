زندگی پرچالش مهاجم ساحل عاج: از قاچاق انسان تا فرزند خواندگی نامشروع (گزارش ویژه)

به گزارش ایلنا، با آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ و امید به یک دوره جدید از این رقابت‌ها، داستان‌های جالبی از بازیکنان مطرح به گوش می‌رسد. یکی از این داستان‌ها مربوط به آماد دیالو، مهاجم تیم ملی ساحل عاج است که در دیدار برابر اکوادور گلزنی کرد. این داستان، زندگی دشواری را روایت می‌کند که شامل دوران کودکی سخت، ورود به ایتالیا و ارتباط غیرمنتظره‌اش با بوکا جونیورز است.

دیالو، بازیکن منچستریونایتد، پس از یک فصل موفق، در نخستین بازی‌اش در جام جهانی به میدان رفت و در دقیقه ۹۰ گل پیروزی را به ثمر رساند. اما پشت این جشنواره، داستانی تلخ نهفته است که شامل ورودش به ایتالیا از طریق یک شبکه قاچاق انسان، یک فرزندخواندگی غیرقانونی و ارتباط جالبش با بوکا در دوران جوانی‌اش می‌شود.

این بازیکن در سال ۲۰۰۲ در ابیجان، ساحل عاج به دنیا آمد. اما در سن ۱۲ سالگی به ایتالیا آمد و این ورود در شرایطی انجام شد که سال‌ها بعد مورد بررسی قضایی قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سال ۲۰۲۰، یک شهروند ساحل عاجی ورود او به ایتالیا را مدیریت کرده بود تا به طور غیرقانونی به فرزندی پذیرفته شود. در این ماجرا، هامت ممدو ترائوره و ادوئیژ تهر، زوجی با اقامت ایتالیایی، نقش داشتند.

دیالو همچنین با هامت ترائوره، بازیکن فعلی المپیک مارسی، در این ماجرا درگیر بود. پس از این تحقیقات، دیالو مجبور به پرداخت جریمه ۴۸ هزار یورویی شد و دیگر از نام خانوادگی ترائوره استفاده نکرد.

اما در این داستان، ارتباط خاصی با فوتبال آرژانتینی نیز وجود دارد. پیش از ورود به سطح اول فوتبال اروپا، دیالو بخشی از دوران آموزشی خود را در باشگاه گروپو اسپورتیو بوکا بارکو، واقع در رجیو امیلیا، که در دهه ۶۰ به احترام بوکا جونیورز تأسیس شده بود، گذراند. او تا سال ۲۰۱۵ در این باشگاه به صورت حرفه‌ای آموزش دید و سپس به آتالانتا پیوست. در این باشگاه، او به رشد خود ادامه داد و در نهایت در سال ۲۰۱۹ به عنوان بازیکن حرفه‌ای به میدان رفت.

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