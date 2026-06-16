ترکیب احتمالی آرژانتین
مأموریت ویژه آلبیسلسته برای دفاع از تاج و تخت
تیم ملی آرژانتین به عنوان مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی، در اولین گام از رقابتهای ۲۰۲۶، به مصاف تیم سرسخت و باانگیزه الجزایر میرود تا رسماً مأموریت حفظ جام را آغاز کند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین دفاع از عنوان قهرمانی خود در جام جهانی را در شرایطی آغاز میکند که در ورزشگاه اروهد کانزاسسیتی به مصاف الجزایر خواهد رفت.
زمانی که آلبیسلسته در سال ۲۰۲۲ جام قهرمانی را بالای سر برد، مسابقات را با یک شکست غافلگیرکننده در گام نخست مقابل عربستان سعودی استارت زده بود. اگرچه آرژانتین در ادامه به خود آمد و در نهایت قهرمان تورنمنت شد، اما آنها این بار به شدت به دنبال این هستند که از تکرار چنین لغزش و عقبگردی جلوگیری کنند.
با بازگشت لیونل مسی برای حضور در مسابقاتی که به نظر میرسد ششمین و آخرین جام جهانی او باشد، و پس از یک مرحله انتخابی قدرتمندانه در کنار فرم عالی در بازیهای دوستانه اخیر، بسیار بعید است که آرژانتین این بار هم غافلگیر شود.
سبزقباها حریف کیفیت بالای آرژانتین نمیشوند
شاگردان لیونل اسکالونی کیفیت بسیار بالاتری نسبت به الجزایر دارند. ترکیب تیم او یکی از خطرناکترین مجموعههای خلاقیت در خط هافبک و آتشبار هجومی در فوتبال جهان است. از ضربات نهایی و مرگبار لائوتارو مارتینز و هوش و توانایی فنی خولیان آلوارز گرفته تا ظهور نیکو پاز، شم گلزنی انزو فرناندز – که فصل گذشته ۱۵ بار برای چلسی گلزنی کرد – و استارتهای انفجاری جولیانو سیمئونه، آرژانتین در تمام نقاط زمین اسلحه دارد.
سپس، البته، موضوع کوچک دیگری به نام لیونل مسی هم مطرح است. مسی که به طور گسترده به عنوان بهترین بازیکن تاریخ فوتبال شناخته میشود، همچنان به مبارزه با سن و سال خود ادامه میدهد. او فصل گذشته ۴۳ گل به ثمر رساند تا اینتر میامی اولین جام قهرمانی امالاس کاپ خود را بالای سر ببرد، و همچنان موتور محرک موفقیتهای آرژانتین بوده و در طول مسابقات انتخابی و بازیهای دوستانه اخیر، جریان بازیها را دیکته کرده است.
با این حال، بعید است الجزایر به این راحتی تسلیم شود. سبزقباها پتانسیل هجومی کافی برای به دردسر انداختن حتی قویترین خطوط دفاعی را دارند. امین غویری در فرم فوقالعادهای از راه میرسد، ابراهیم مازا خلاقیت را در بین خطوط تزریق میکند، انیس حاجموسی غیرقابلپیشبینی بودن را در جناحین ارائه میدهد و ریاض محرز، کاپیتان باسابقه تیم، همچنان قادر به خلق لحظات جادویی است. در نهایت آرژانتین باید در طول ۹۰ دقیقه توانایی بیشتری نسبت به الجزایر داشته باشد، اما اگر دیدید که این تیم آفریقایی راهی برای باز کردن دروازه پیدا کرد، تعجب نکنید.
مدیریت مسی: در حالی که مسی همچنان مهره مار آرژانتین است، اسکالونی احتمالا در طول تورنمنت مراقب حجم کار و خستگی او خواهد بود. برنده هشت توپ طلا به تازگی از مصدومیت همسترینگ که چند هفته او را خانهنشین کرده بود، بازگشته است.
فراتر از یک خط حمله: توانایی هجومی آرژانتین به شکلی قابل توجه تیتر اخبار را به خود اختصاص میدهد، اما کارنامه دفاعی آنها نیز به همان اندازه چشمگیر بوده است. آلبیسلسته در هفت مسابقه پایانی خود پیش از ورود به جام جهانی، تنها یک بار دروازهاش باز شده است.
الجزایر توانایی گلزنی دارد: الجزایر قدرت آتش کافی برای ایجاد دردسر را دارد. سبزقباها در طول مسابقات انتخابی ۲۴ گل به ثمر رساندند که دومین آمار برتر در میان تیمهای آفریقایی، پس از ساحل عاج بود.
پیشبینی: آرژانتین 3- 1 الجزایر
ترکیب احتمالی آرژانتین مقابل الجزایر
مسی در آخرین بازی تدارکاتی آرژانتین مقابل ایسلند تنها ۲۰ دقیقه بازی کرد و از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد، اما از آن زمان تایید شده است که او کاملاً آماده و برای شروع جام جهانی در دسترس است. انتظار میرود او بازی را در سمت راست خط حمله آغاز کند، اگرچه، همانطور که اغلب اتفاق میافتد، به او آزادی عمل داده میشود تا در یکسوم هجومی گشت بزند، به داخل متمایل شود و فضاهای خالی را برای تاثیرگذاری روی بازی پیدا کند.
لائوتارو مارتینز و تیاگو آلمادا احتمالاً او را در خط حمله همراهی خواهند کرد، اما نیکو پاز، پدیده جوان و آیندهدار، ممکن است مجبور شود به یک جایگاه روی نیمکت رضایت دهد؛ چرا که انزو فرناندز و الکسیس مکآلیستر – که هر دو انتخابهای قطعی اسکالونی در خط هافبک هستند – در کنار رودریگو دیپول، همتیمی مسی در میامی، خط میانی را تشکیل میدهند. در بخش دفاعی، با بازگشت کریستین رومرو به مرز آمادگی کامل پس از پشت سر گذاشتن یک دوره مصدومیت، آرژانتین تقویت شده است. او باید در کنار نیکولاس اوتامندی در قلب خط دفاعی قرار بگیرد و امیلیانو مارتینز نیز بار دیگر درون چارچوب ایستاده است.
ترکیب احتمالی آرژانتین مقابل الجزایر (۳-۳-۴):
امیلیانو مارتینز؛ ناهوئل مولینا، کریستین رومرو، نیکولاس اوتامندی، نیکولاس تاگلیافیکو؛ الکسیس مکآلیستر، رودریگو دیپول، انزو فرناندز؛ لیونل مسی، لائوتارو مارتینز، تیاگو آلمادا.